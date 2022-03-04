Белый дом просит у Конгресса еще $10 млрд для помощи Украине

Об этом сообщает Голос Америки, – информирует Еспресо.TV .



В заявлении и.о. директора Административно-бюджетного отдела (OMB) Белого дома Шаланды Янг отмечено, что предложенные ассигнования должны стать частью бюджетного законопроекта о финансировании правительства США, принятие которого ожидается до 11 марта.



"Мы настоятельно призываем Конгресс своевременно предоставить 22,5 млрд долларов на покрытие необходимых уже сегодня расходов на [медицинские] тесты, лечение и вакцины, инвестиции в научные разработки вакцин следующего поколения, и на глобальные программы, включая большее количество прививок во всем мире", – говорится в документе.



Янг также отметила неотложную необходимость предоставления помощи Украине и союзникам США в Центральной Европе в ситуации российского вторжения в Украину.



Она пояснила, что эти средства будут направлены на обучение украинских военных, защиту украинской системы электроснабжения, усиление средств киберзащиты и дополнительные санкции против Кремля.



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