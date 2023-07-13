Белый дом продлил санкции против России и Ирана из-за неправомерных задержаний американцев
Президент США Джо Байден еще на год продлил действие санкций против организаций и физических лиц, ответственных за незаконное содержание под стражей американских граждан за границей
Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.
"Продолжаю на один год чрезвычайное положение в стране в связи с заложниками и неправомерным содержанием за рубежом американских граждан", - говорится в сообщении Байдена.
Президент США отмечает, что захват заложников и незаконное задержание граждан Штатов являются ужасающими действиями, подрывающими верховенство права.
Отмечается, что исполнительный указ 14078 вступил в силу 19 июля 2022 года. Он предоставляет Байдену возможность применять финансовые санкции и визовые ограничения в странах, незаконно удерживаемых в заложниках граждан США. Под санкциями за неправомерные задержания американцев находятся Федеральная служба безопасности России и разведывательная организация Корпуса стражей исламской революции Ирана.
Задержание гражданам США в России
В 2022 году в России задержали бывшего морского пехотинца США Тейлора Дадли за незаконное пересечение границы. 12 января 2023 стало известно , что его все же уволили.
Впоследствии, 19 января, Федеральная служба безопасности России задержала гражданина Соединенных Штатов Америки по подозрению в шпионаже. Также 1 февраля в столице России задержали активистку из США Алисию Дэй за то, что она выгуливала теленка на Красной площади.
30 марта сообщалось , что российская ФСБ задержала в Екатеринбурге журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, его арестовали по делу о шпионаже.
В апреле трое россиян и четыре граждан США обвинялись в работе на российское правительство и Федеральную службу безопасности РФ. В Соединенных Штатах они вербовали агентов для работы на ФСБ и распространяли пророссийскую пропаганду.
В тот же месяц Белый дом объявил новые санкции в отношении организаций и лиц в России и Иране, причастных к неправомерному содержанию американских граждан заложниками.
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