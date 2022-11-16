Белый дом признал, что Россия ответственна за инцидент с ракетой в Польше

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон.

В США подчеркнули, что они доверяют расследованию Польши и не будут опережать их работу.

"Мы не увидели ничего, что противоречит предыдущей оценке президента Дуды о том, что этот взрыв, скорее всего, стал результатом падения украинской ракеты противовоздушной обороны, которая, к сожалению, упала в Польше. Мы будем продолжать оценивать и прозрачно делиться любой новой информацией, как только она будет доступна. Мы также будем продолжать поддерживать тесную связь с украинцами относительно любой информации, которую они будут иметь для дополнения картины. Какими бы ни были окончательные выводы, очевидно, что окончательно ответственной за этот трагический инцидент является Россия, запустившая шквал ракет по Украине, специально предназначенных для поражения целей гражданской инфраструктуры. Украина имела и имеет полное право защищаться", - пишут в Белом доме.

США выразили соболезнования украинцам и полякам.

"Мы еще раз выражаем нашу солидарность с народом Украины и наши соболезнования по поводу потерь, которые он понес в этих варварских авиаударах. Мы знаем, что в результате их еще миллионы украинцев остаются без света, воды и предметов первой необходимости. Наши мысли и молитвы снова обращаются к близким двух трагически погибших граждан Польши", - говорится в заявлении.

15 ноября представитель правительства Польши Петр Мюллер сообщил о созыве комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. В то же время в польских СМИ появились сообщения о взрывах у границы с Украиной и гибели двух человек, вероятно, из-за падения российских ракет.

Позже МИД Польши заявил о российском происхождении ракеты, которая 15 ноября убила двух человек недалеко от границы с Украиной. Правительство Польши проверяет наличие оснований для применения ст. 4 Североатлантического договора о консультациях по угрозам на фоне вероятного удара РФ по приграничью с Украиной.

Президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что ракетный взрыв в Восточной Польше был вызван ракетой от украинской системы ПВО.

Президент Польши Анджей Дуда отреагировал на призыв Украины включить ее в расследование падения ракеты на польской территории и оценил вероятность повторения инцидента.

Президент Владимир Зеленский не сомневается в том, что на территорию Польши упала не украинская ракета.

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