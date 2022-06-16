Белый дом признает, что двое военных США могли попасть в плен к россиянам
Администрация Байдена признает, что опасается захвата двух граждан США в Украине
Об этом сообщает SkyNews.
39-летний Александр Друке и 27-летний Энди Гуин пропали на прошлой неделе в Харьковской области на востоке Украины. С 8 июня они не контактировали со своими семьями.
В Белом доме утверждают, что "очень упорно трудятся", чтобы узнать больше о пропавших американцах.
- Напомним, вчера, 15 июня, The Telegraph сообщил, что двое бывших американских военных на прошлой неделе предположительно попали в плен во время боевых действий с превосходящими российскими силами под Харьковом. По данным издания, оба служили добровольцами в одном из подразделений украинской армии. Они стали первыми американцами на войне, оказавшимися в плену у россиян.
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