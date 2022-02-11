Белый дом предупредил производителей чипов о возможных перебоях поставок материалов из России

Об этом сообщает Reuters .



Возможность возмездия РФ за санкции привлекла больше внимания после того, как группа маркетинговых исследований Techcet, опубликовала отчет 1 февраля, в котором подчеркивается зависимость многих производителей полупроводников от материалов российского и украинского происхождения, таких как неон, палладий и другие.



По оценкам Techcet, более 90% американских поставок неона полупроводникового класса поступает из Украины, в то время как 35% палладия поступает из России.



Входящий в состав Совета национальной безопасности Белого дома Питер Харрелл и его коллеги недавно пообщались с представителями индустрии чипов и призывали их искать альтернативные источники. В Белом доме отказались раскрывать детали разговоров, но подчеркнули, что администрация готова к новому вторжению России в Украину.



"Частью является работа с компаниями, чтобы убедиться, что если Россия будет принимать меры, блокирующие цепи поставок, компании будут готовы к сбоям", - заявил один из высокопоставленных чиновников.



Напомним, администрация Байдена угрожает ввести жесткий экспортный контроль против России, если она вторгнется в Украину. Некоторые производители чипов пересматривают свои цепи поставок, чтобы проверить потенциальные последствия конфликта в Украине.



По словам одного из разработчиков энергетических чипов, кризис вокруг Украины повлек за собой рост цен на редкий газ и может вызвать проблемы со снабжением.



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