Об этом сообщает The Michigan Chronicle.

"Она не должна была проходить через это испытание. Мы хотим вернуть ее домой. Это обязательство, которое имеет администрация. Мы будем принимать экстраординарные меры, чтобы сделать это", - сказала Жан-Пьер на съезде национальной ассоциации афроамериканских журналистов в Лас-Вегас.

Вашингтон уже предложил обмен Бритни Грайнер и другого осужденного в РФ американца Пола Вилана на отбывающего срок в США россиянина Виктора Бута.

31-летняя Бритни Грайнер была задержана в московском аэропорту Шереметьево 17 февраля 2022 года, в ее багаже якобы были обнаружены капсулы с гашишным маслом для электронных сигарет.

Ее обвинили в контрабанде наркотиков в Россию и приговорили к 9 годам колонии.

Бритни Грайнер выступала в женской национальной баскетбольной ассоциации. С 2015 года она играла за российский УГМК из Екатеринбурга. Американка является двукратной олимпийской чемпионкой.

5 июля стало известно, что Бритни Грайнер написала Джо Байдену письмо с просьбой о спасении.

6 июля президент США Джо Байден пообещал сделать все возможное, чтобы спасти Бритни Грайнер.

5 августа Бритни Грайнер приговорили к 9 годам лишения свободы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb