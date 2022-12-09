Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Белый дом подтвердил выделение нового пакета военной помощи Украине на $275 млн

Белый дом подтвердил выделение нового пакета военной помощи Украине на $275 млн

9 декабря, 2022 пятница
19:18
война с Россией

Белый дом в пятницу объявил о выделении Украине очередной партии военной помощи в размере $275 млн

Об этом заявил в пятницу во время брифинга координатор по стратегическим коммуникациям Совета безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.

"Сегодня я рад сообщить, что в скором времени поступит новый пакет безопасности для Украины в объеме $275 миллионов", - отметил представитель Белого дома.

Очередной пакет военной помощи Украине выделяется в рамках схемы Presidential Drawdown Authority (PDA), согласно которой президент США имеет право отправлять вооружение без дополнительного согласия Конгресса.

Общая сумма военной помощи администрации президента США Джо Байдена составляет уже более 19 миллиардов долларов.

  • Подробности пакета еще не были объявлены, но по данным СМИ, в него входят ракеты для пусковых установок высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), 155-мм боеприпасы, военные автомобили Humvee и генераторы.
  • Напомним, нижняя палата американского Конгресса поддержала принятие Закона о полномочиях в области национальной обороны (NDAA) на 2023 финансовый год, предусматривающий 858 миллиардов долларов бюджета на оборону.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

США
оружие для Украины
Читайте также:
Сергій Шойгу
6 декабря, 2022 вторник
Шойгу назвал цель массированных ракетных ударов РФ по Украине
7 декабря, 2022 среда
Авиабазы РФ поразили не дроны Укроборонпрома или советские "стрижи", это другая разработка, их невозможно глушить, - FT
8 декабря, 2022 четверг
Китаю уже не нравится, что делает Путин, - Климкин
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.41
    Покупка 39.41
    Продажа 40.12
  • EUR
    Покупка 40.74
    Продажа 41.8
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
9 декабря
20:07
За сутки россияне нанесли 4 ракетных и 9 авиационных ударов и 25 раз били из РСЗО
20:03
нефть
Цена основного сорта нефти РФ Urals рухнула до $43,7 за баррель
20:00
OPINION
"Властелин хаоса". Путин и русские националисты
19:38
Немецкая компания получила заказ на два ЗРК Skynex для Украины, - СМИ
19:06
Эксклюзив
Дельта р. Днепр с островами на Херсонщине - это будет серой зоной и местом встречи ДРГ, - военный эксперт Катков
19:02
МОК продлил санкции против спортсменов из России и Беларуси
18:47
Члены ЦИК РФ и сотрудники Кремля: на кого США наложили санкции за нарушение прав человека в Украине
18:45
Очередность предоставления электричества: Шмыгаль назвал четыре приоритета распределения услуги
18:40
МОЗ
Дети смогут получать лекарства бесплатно: Украина закупит препарат против спинальной мышечной атрофии
18:35
Вживую
Как советские спецслужбы уничтожали украинскую интеллигенцию. Программа "НеИстфак" в 18:30
18:32
Литва предоставит Украине экспресс-тесты на коронавирус на сумму около €730 тыс
18:24
Эксклюзив
РФ стремится прибегать к переговорам и повлиять на истеблишмент США относительно согласия с оккупацией Украины, - аналитик Бурковский
18:03
OPINION
Владимир Горбач
Россияне просят для себя принудительное психиатрическое лечение
17:51
Эксклюзив
Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган фактически станет контролером акционного пакета российской энергетики для Европы после новых переговоров с Путиным, – эксперт-международник Краев
17:50
"Враг атакует объекты генерации": жителям Харьковщины для отопления предоставят дрова, жителям Донбасса - буржуйки
17:43
Обновлено
Пожежа в Підмосков'ї
В торговом центре Москвы вспыхнул масштабный пожар: погиб человек, ущерб достигает 30 млрд рублей
17:16
Зеленский обсудил с премьером Британии сотрудничество в обороне и энергетическую ситуацию в Украине
17:09
Пытали ветеранов АТО в Харьковской области: четырех российских военных будут судить за военные преступления
17:03
Премьер-министр Индии отменил встречу с Путиным из-за ядерного шантажа Украины, - Bloomberg
17:00
Комитет Рады поддержал законопроекты о запрете структур РПЦ и передаче двух лавр в ПЦУ, - Княжицкий
16:58
В Германии высказывание Шольца о войне в Украине избрали "словом года"
16:53
Анонс
В закромах, на складах, но не на фронте: почему волонтеры не могут передать помощь
16:48
Путин допустил сокращение добычи нефти из-за ценового потолка
16:44
Донорство безопасно на 100%: Минздрав опроверг мифы и призывал сдавать кровь
16:36
В течение зимы в энергосистеме будет существовать дефицит, - Укрэнерго
16:35
"Не подлежит восстановлению": Ким заявил, что поврежденное россиянами здание Николаевской ОГА снесут
16:22
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:21
Российские захватчики мобилизуют женщин на временно оккупированных территориях, - омбудсмен
16:18
Эксклюзив
Есть приказ Путина - беречь технику и не беречь людей, - военный обозреватель Попович
16:11
Эксклюзив
Херсон по факту является линией фронта, обстрелы и сейчас не утихают, - пресс-офицер комендатуры обороны Плетенчук
16:08
В Краматорске из-за отключения электроэнергии приостановили теплоснабжение
16:07
OPINION
Пекин хотел испугать макаку, убив курицу
16:00
Около 50% энергетической инфраструктуры Украины было повреждено, часть уничтожена полностью, - Кубраков
15:50
Россия выпустила более 1000 ракет и дронов по энергетической инфраструктуре Украины с 10 октября, - Укрэнерго
15:43
Украина охотится на коллаборационистов в своей разделенной церкви, - Politico
15:42
РФ сообщила о встрече дипломатов США и России в Стамбуле
15:30
Болгария согласовала первый пакет военной помощи Украине, в нем легкое вооружение и боеприпасы, - Reuters
15:25
Эксклюзив
Судью-взяточницу арестовали на 6 лет
15:18
"Сливали" оккупантам коллег и патриотов: троих экс-правоохранителей из Бердянска будут судить за госизмену
15:12
Миссия МАГАТЭ проинспектировала Ровенскую АЭС: что известно
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV