Белый дом подтвердил выделение нового пакета военной помощи Украине на $275 млн
Белый дом в пятницу объявил о выделении Украине очередной партии военной помощи в размере $275 млн
Об этом заявил в пятницу во время брифинга координатор по стратегическим коммуникациям Совета безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.
"Сегодня я рад сообщить, что в скором времени поступит новый пакет безопасности для Украины в объеме $275 миллионов", - отметил представитель Белого дома.
Очередной пакет военной помощи Украине выделяется в рамках схемы Presidential Drawdown Authority (PDA), согласно которой президент США имеет право отправлять вооружение без дополнительного согласия Конгресса.
Общая сумма военной помощи администрации президента США Джо Байдена составляет уже более 19 миллиардов долларов.
- Подробности пакета еще не были объявлены, но по данным СМИ, в него входят ракеты для пусковых установок высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), 155-мм боеприпасы, военные автомобили Humvee и генераторы.
- Напомним, нижняя палата американского Конгресса поддержала принятие Закона о полномочиях в области национальной обороны (NDAA) на 2023 финансовый год, предусматривающий 858 миллиардов долларов бюджета на оборону.
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