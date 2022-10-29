Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Президент будет находиться на Бали, Индонезия, с 13 по 16 ноября на саммите лидеров G20. На Бали президент высоко оценит лидерство президента Видодо в Большой двадцатке и подчеркнет приверженность США этому главному форуму экономического сотрудничества со странами, на которые приходится более 80% мирового ВВП" , – сказала она.

Жан-Пьер подчеркнула, что президент США будет работать с партнерами по G20 для решения ключевых проблем, таких как изменение климата, глобальное влияние войны Путина на Украину, включая энергетическую и продовольственную безопасность. Также речь пойдет о ряде других приоритетов, важных для восстановления мировой экономики.

Известно, что перед визитом в Индонезию Байден посетит Египет и Камбоджу. 11 ноября президент США примет участие в 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP27) в Шарм-эль-Шейхе в Египте.

6 октября президент США Джо Байден заявил, что не исключает встречи с Владимиром Путиным во время саммита G20, который состоится в Индонезии. Однако визиты обоих президентов на Бали остаются неподтвержденными. В Белом доме заявляют, что если Путин посетит G20, президент Украины Владимир Зеленский также должен принять участие в саммите, даже если Украина не является членом группы.

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