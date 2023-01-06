Белый дом подтвердил предоставление Украине нового пакета военной помощи на $3 млрд
США предоставляют Украине новый пакет военной помощи на сумму около 3 миллиардов долларов
Об этом во время брифинга объявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Карин Жан-Пьер отметила, что о том, что содержит новый пакет военной помощи, позже расскажут ее коллеги из министерства обороны, однако пакет, по ее словам, "как ожидается, будет включать боевые машины Bradley, самоходные гаубицы и другое вооружение".
Она добавила, что пакет помощи включает $225 млн на долгосрочное укрепление военного потенциала Украины и модернизацию ВСУ. Также $682 млн выделяют партнерам США на восточном фланге НАТО на закупку оружия.
В телеграм-канале руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал, что в пакет помощи от США вошли "вкусняшки": HIMARS; MRAP; зенитные ракеты Sea Sparrow; См. также M2 Bradley.
- Накануне, 5 января, официальные лица на условиях анонимности отмечали Associated Press, что в новый пакет помощи Украине от США войдут несколько десятков боевых машин Bradley
- 4 января Байден подтвердил, что США рассматривают вариант поставки БМП Bradley для Украины. Их называют лёгкими танками. Похожее оружие Украине готовы предоставить Франция и Германия – 4 января стало известно, что Париж передаст Украине легкие боевые танки AMX-10RC и бронетранспортеры ACMAT Bastion.
- 5 января Байден и Шольц объявили общий пакет вооружения для Украины, в который вошли Bradley, Marder и еще одна батарея Patriot.
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