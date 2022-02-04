Белый дом подтвердил обсуждение с Европой диверсификации поставок газа

Об этом сообщает Reuters.

Прес-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что США обсуждают с союзниками и экспортерами газа способы обеспечения стабильных поставок в Европу.

"Речь идет о варианте, если Россия вторгнется в Украину и нарушит поставки", - отматила она.

Ранее сообщалось, что США ведут переговоры со странами и компаниями по всему миру о перенаправлении поставок газа в Европу в случае перебоев.

Джо Байден и Урсула фон дер Ляен обсудили энергетическую безопасность и пообещали "избежать перебоев с поставками, в том числе тех, которые могут возникнуть в результате вторжения России в Украину".

Также США и ЕС обратились в несколько стран Азии по поводу отправки топлива в Европу, если в регионе разразится конфликт из-за нового вторжения России в Украину.

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