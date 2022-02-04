Белый дом подтвердил обсуждение с Европой диверсификации поставок газа
Соединенные Штаты Америки обсуждают с партнерами диверсификацию поставок газа в Европу в случае вторжения РФ в Украину
Об этом сообщает Reuters.
Прес-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что США обсуждают с союзниками и экспортерами газа способы обеспечения стабильных поставок в Европу.
"Речь идет о варианте, если Россия вторгнется в Украину и нарушит поставки", - отматила она.
- Ранее сообщалось, что США ведут переговоры со странами и компаниями по всему миру о перенаправлении поставок газа в Европу в случае перебоев.
- Джо Байден и Урсула фон дер Ляен обсудили энергетическую безопасность и пообещали "избежать перебоев с поставками, в том числе тех, которые могут возникнуть в результате вторжения России в Украину".
- Также США и ЕС обратились в несколько стран Азии по поводу отправки топлива в Европу, если в регионе разразится конфликт из-за нового вторжения России в Украину.
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