Белый дом подал запрос в Конгресс на выделение $100 млрд на военную помощь, из них $61 млрд – для Украины

Об этом сообщает The Hill.

В пятницу, 20 октября, Белый дом направил в Конгресс запрос на экстренное финансирование на сумму около 100 миллиардов долларов, предусматривающий выделение дополнительных средств на охрану границ, поддержку союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, а также Израиля и Украины в их конфликтах против ХАМАСа и России.

Наибольшая часть запроса – примерно 61 миллиард долларов – касается денег для Украины.

Также администрация просит 14 миллиардов долларов на усиление обороны Израиля, около 14 миллиардов долларов на персонал и операции на американо-мексиканской границе, 10 миллиардов долларов на гуманитарную помощь и 2 миллиарда долларов на помощь в обеспечении безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Израиль – 14,3 миллиарда долларов

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил журналистам, что увеличенные средства будут "инвестированы в защиту Израиля от террористов, в том числе путем укрепления его систем противовоздушной и противоракетной обороны".

10,6 миллиарда долларов позволит Министерству обороны США оказать Израилю поддержку в области противовоздушной и противоракетной обороны. Он также включает инвестиции в военно-промышленную базу и пополнение запасов Пентагона.

3,7 миллиарда долларов для Государственного департамента, чтобы покрыть иностранное военное финансирование и поддержку посольств, включая операции по безопасности.



Бюджетный запрос для Израиля дополнительный до 3,8 миллиардов долларов, которые США ежегодно предоставляют этой стране.

Гуманитарная помощь

9,15 миллиарда долларов на гуманитарную помощь для Украины, Израиля, Газа и других нужд.

Янг назвала эту сумму "гибким бюджетом", чтобы реагировать на гуманитарные нужды по мере их поступления, но она также подчеркнула ужасающую гуманитарную ситуацию в секторе Газа. Ранее президент объявил о выделении 100 миллионов долларов гуманитарной помощи специально для пострадавших палестинцев.

Украина – 61,4 миллиарда долларов

Запрос на 61,4 миллиарда долларов для Украины включает 30 миллиардов долларов на оборудование для Украины из составов Министерства обороны и пополнение этих запасов.

14,4 миллиарда долларов для Пентагона для предоставления Украине "дальнейшей военной, разведывательной и другой оборонной поддержки".

149 миллионов долларов для Национальной администрации по ядерной безопасности. Среди угроз, от которых защищается Украина, - оккупация Россией Запорожской атомной электростанции, которая вызвала обеспокоенность потенциальным ядерным кризисом.

16,3 миллиарда долларов на экономическую, безопасную и оперативную помощь через Государственный департамент и USAID. США для украинских беженцев, проживающих или прибывающих в США.

Безопасность границ

13,6 миллиарда долларов на усиление безопасности границ.

Согласно запросу средства будут использованы для увеличения количества персонала и совершенствования технологий, которые будут защищать от незаконного оборота фентанила.

По данным Белого дома, запрос включает ресурсы для дополнительных 1300 пограничных патрульных, а также 375 групп иммиграционных судей и 1600 офицеров по предоставлению убежища, которые помогут снизить нагрузку на систему обработки заявок на получение убежища.

Но представители администрации неоднократно утверждали, что Конгресс не смог принять меры по этому вопросу, даже когда Белый дом просил законодателей об этом. В августе Белый дом запросил 4 миллиарда долларов на усиление безопасности границ в дополнительном пакете, который Конгресс не принял.

Индо-Тихоокеанский регион