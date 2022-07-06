Белый Дом почтил защитников острова Змеиного коллекционной монетой
Сделать предзаказ коллекционной монеты "Остров Змеиный" можно уже, но отправлять ее только начиная с 30 сентября
Об этом сообщил магазин Белого дома.
Сайт сувенирного магазина Белого дома объявил о старте предварительного заказа коллекционной монеты, посвященной сопротивлению украинцев российскому вторжению на остров Змеиный. Отправка монеты, предзаказ которой можно совершить уже сейчас, начнется 30 сентября. Доставка в Украину и страны НАТО – бесплатная
Монета № 9 "Остров Змеиный" является 34-й монетой, представленной в коллекции монет "Исторические моменты американского президентства". Каждый экземпляр будет иметь сертификат с номером издания и бархатный презентационный футляр с золотой президентской печатью.
20% прибыли от продажи сувенира (в стоимость монета - $100) обещают направить на помощь украинским женщинам и детям.
- В министерстве обороны СШАзаявили , что остров Змеиный в Черном море был освобожден от россиян благодаря успешным действиям украинских военных.
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- 30 июня оккупанты покинули Змеиный. Министерство обороны России заявило, что россияне сделали это как "жест доброй воли".
- В британской разведке пришли к выводу, что россияне ушли с острова Змеиный из- за изоляции военного гарнизона и его уязвимости к украинским ударам.
- Российские захватчики ночью, 30 июня, спешно эвакуировались с острова Змеиного.
- Операция Вооруженных сил Украины против оккупационных войск на острове Змеиный продолжается . Украинские защитники поразили еще один вражеский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь – С1".
- 27 июня Украина нанесла 10 точечных ударов по острову Змеиный и уничтожила еще один зенитно-пушечный ракетный комплекс.
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