Белый Дом почтил защитников острова Змеиного коллекционной монетой

Об этом сообщил магазин Белого дома.

Сайт сувенирного магазина Белого дома объявил о старте предварительного заказа коллекционной монеты, посвященной сопротивлению украинцев российскому вторжению на остров Змеиный. Отправка монеты, предзаказ которой можно совершить уже сейчас, начнется 30 сентября. Доставка в Украину и страны НАТО – бесплатная

Монета № 9 "Остров Змеиный" является 34-й монетой, представленной в коллекции монет "Исторические моменты американского президентства". Каждый экземпляр будет иметь сертификат с номером издания и бархатный презентационный футляр с золотой президентской печатью.

20% прибыли от продажи сувенира (в стоимость монета - $100) обещают направить на помощь украинским женщинам и детям.