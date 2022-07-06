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Белый Дом почтил защитников острова Змеиного коллекционной монетой

6 июля, 2022 среда
15:04
Мир

Сделать предзаказ коллекционной монеты "Остров Змеиный" можно уже, но отправлять ее только начиная с 30 сентября

Об этом сообщил магазин Белого дома.

Сайт сувенирного магазина Белого дома объявил о старте предварительного заказа коллекционной монеты, посвященной сопротивлению украинцев российскому вторжению на остров Змеиный. Отправка монеты, предзаказ которой можно совершить уже сейчас, начнется 30 сентября. Доставка в Украину и страны НАТО – бесплатная

Монета № 9 "Остров Змеиный" является 34-й монетой, представленной в коллекции монет "Исторические моменты американского президентства". Каждый экземпляр будет иметь сертификат с номером издания и бархатный презентационный футляр с золотой президентской печатью.

20% прибыли от продажи сувенира (в стоимость монета - $100) обещают направить на помощь украинским женщинам и детям.

  • В министерстве обороны СШАзаявили , что остров Змеиный в Черном море был освобожден от россиян благодаря успешным действиям украинских военных.
  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный представил видео, как украинцы выбивали захватчиков из Змеиного
  • 30 июня оккупанты покинули Змеиный. Министерство обороны России заявило, что россияне сделали это как "жест доброй воли".
  • В британской разведке пришли к выводу, что россияне ушли с острова Змеиный из- за изоляции военного гарнизона и его уязвимости к украинским ударам.
  • Российские захватчики ночью, 30 июня, спешно эвакуировались с острова Змеиного.
  • Операция Вооруженных сил Украины против оккупационных войск на острове Змеиный продолжается . Украинские защитники поразили еще один вражеский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь – С1".
  • 27 июня Украина нанесла 10 точечных ударов по острову Змеиный и уничтожила еще один зенитно-пушечный ракетный комплекс.

 

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