Белый дом ожидает минимального влияния дефолта России на американскую и мировую экономику

Об этом сообщают в Reuters со ссылкой на пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы ожидаем, что влияние (дефолта, ред.) на американскую и мировую экономику будет минимальным, учитывая, что Россия уже находится в финансовой изоляции", - сказала она.

При этом, по ее словам, Министерство финансов продолжает отслеживать ситуацию и вести переговоры с мировым финансовым сообществом.

Напомним, Минфин США аннулировал лицензию , позволяющую РФ проводить выплаты по процентам и погашать свой суверенный долг перед американскими юридическими лицами.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb