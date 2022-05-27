Белый дом ожидает минимального влияния дефолта России на американскую и мировую экономику
Белый дом ожидает минимального влияния на США и мировую экономику от потенциального дефолта РФ
Об этом сообщают в Reuters со ссылкой на пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Мы ожидаем, что влияние (дефолта, ред.) на американскую и мировую экономику будет минимальным, учитывая, что Россия уже находится в финансовой изоляции", - сказала она.
При этом, по ее словам, Министерство финансов продолжает отслеживать ситуацию и вести переговоры с мировым финансовым сообществом.
- Напомним, Минфин США аннулировал лицензию , позволяющую РФ проводить выплаты по процентам и погашать свой суверенный долг перед американскими юридическими лицами.
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