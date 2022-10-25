Об этом сообщает спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, цитирует Reuters .

Она отказалась комментировать отношения администрации Байдена и Илона Маска или его отношения с другими странами. Впрочем, на вопрос об отчете издания Bloomberg, опубликованном на прошлой неделе, спикер ответила, что эти заявления не соответствуют действительности.

"Эти сообщения не соответствуют действительности... Проверка национальной безопасности – это неправда", - подчеркнула Карин Жан-Пьер.

3 октября в твиттере Илона Маска появилась серия провокационных твитов с планом достижения мира в Украине. Среди пунктов плана были предложения провести повторный референдум на временно оккупированных территориях Украины и отдать России Крым.

14 октября SpaceX сообщила Пентагону, что отказывается финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине из-за больших убытков, которые несет компания.

21 октября стало известно, что в администрации Байдена обсуждают возможность проверки некоторых предприятий Илона Маска с точки зрения национальной безопасности после его заявлений по Украине.

24 октября Маск заявил , что Starlink будет работать в Украине, даже если Пентагон откажется его финансировать.