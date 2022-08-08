Об этом сообщает Голос Америки.

Представитель национального совета по безопасности США, по запросу Голоса Америки, прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг крупнейшей атомной электростанции в Европе – ЗАЭС.

В настоящее время, сообщили в Белом доме, ссылаясь на данные министерства энергетики США и национальной администрации США по ядерной безопасности, необычные уровни радиации не зафиксированы. США продолжают отслеживать ситуацию на Запорожской атомной электростанции.

В ведомстве высоко оценили профессионализм и приверженность Украины соблюдению стандартов ядерной безопасности.

"Нам также известно о сообщениях относительно негативного обращения с работниками ЗАЭС и мы высоко ценим преданность ядерной безопасности, которую выявили украинские власти и операторы в этих сложных обстоятельствах", - заявил представитель совета нацбезопасности США.

Чиновник также выразил поддержку усилиям МАГАТЭ по помощи Украине в сфере безопасности на АЭС.

8 августа советник главы ОПУ Михаил Подоляк призвал Совбез ООН отреагировать в связи с ситуацией на ЗАЭС: "Европа сидит на пороховой бочке".

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук считает , что из-за угрозы подрыва ЗАЭС на кону безопасность всего мира

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить обстрел Запорожской АЭС и предоставить доступ к ней международным инспекторам

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