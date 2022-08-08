Белый дом отреагировал на военные действия вокруг ЗАЭС
Соединенные Штаты призывают Россию остановить все военные действия на ядерных объектах Украины и вблизи них и передать Украине полный контроль
Об этом сообщает Голос Америки.
Представитель национального совета по безопасности США, по запросу Голоса Америки, прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг крупнейшей атомной электростанции в Европе – ЗАЭС.
В настоящее время, сообщили в Белом доме, ссылаясь на данные министерства энергетики США и национальной администрации США по ядерной безопасности, необычные уровни радиации не зафиксированы. США продолжают отслеживать ситуацию на Запорожской атомной электростанции.
В ведомстве высоко оценили профессионализм и приверженность Украины соблюдению стандартов ядерной безопасности.
"Нам также известно о сообщениях относительно негативного обращения с работниками ЗАЭС и мы высоко ценим преданность ядерной безопасности, которую выявили украинские власти и операторы в этих сложных обстоятельствах", - заявил представитель совета нацбезопасности США.
Чиновник также выразил поддержку усилиям МАГАТЭ по помощи Украине в сфере безопасности на АЭС.
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