English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Белый дом одобрил поставки Украине РСЗО большого радиуса действия, - New York Times

Белый дом одобрил поставки Украине РСЗО большого радиуса действия, - New York Times

28 мая, 2022 суббота
08:08
война с Россией

Администрация президента США Джо Байдена одобрила поставки Украине реактивных систем залпового огня большого радиуса действия

Об этом сообщает The New York Times .

По данным издания, соответствующее решение уже принято, а официальное о поставках Украине РСЗО M31 GMLRS могут объявить на следующей неделе.

Источники отмечают, что США также могут предоставить Украине РСЗО HIMARS на колесном шасси.

Пока непонятно, сколько таких систем передаст США. Источник издания сообщил, что оружие может оказаться в Украине в течение нескольких недель. В Вашингтоне считают, что украинским военным потребуется минимум неделю обучения, чтобы начать их использовать.

HIMARS способны нести контейнер, загруженный шестью ракетами GMLRS, или одной более крупной управляемой ракетой, и могут быстро перемещаться после выстрела. Блок из шести ракет GMLRS можно запустить за секунды, и он способен нанести цели такого же ущерба, как и бомбовый авиаудар.

Источник издания отмечает, что промедление со снабжением РСЗО большого радиуса действия было вызвано желанием Вашингтона обязать Украину не наносить удары вглубь территории России.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Мир
Джо Байден
США
РСЗО
Военные новости
Читайте также:
обстріл ракетний удар
27 мая, 2022 пятница
Оккупанты обстреляли Днепропетровщину: есть разрушения, спасатели ищут людей под завалами
26 мая, 2022 четверг
Польша заставила 700 украинских беженцев вернуть социальные выплаты
гаубиця М777
26 мая, 2022 четверг
Вражескую понтонную переправу через Северский Донец уничтожили гаубицами М777, - Генштаб
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.82
    Покупка 34.82
    Продажа 35.94
  • EUR
    Покупка 36.7
    Продажа 38.24
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
28 мая
08:57
Поражен, что мой Папа уравнивает палачей и жертв. И хлопочет о встрече с Путиным
08:43
Байден обвинил Путина в попытках "финляндизировать" Европу и стереть украинскую идентичность
08:39
В Луганской области оккупанты обстреляли 45 домов, повредили мост и отступили возле Северодонецка
08:15
Оккупанты обстреляли Днепропетровщину из артиллерии, есть разрушения
07:19
На фото украинский защитник и военное вооружение
Россияне предприняли попытку штурма Северодонецка, понесли потери и отошли на прежние позиции, - Генштаб ВСУ
07:00
"Реал"
"Ливерпуль" - "Реал": где и когда смотреть финал Лиги чемпионов
06:52
Пентагон заключил контракт на $624 млн на производство "Стингеров" для Украины
06:25
В Британии проходят обыски в домах попавших под санкции родственников россиян, - BBC
05:54
На фото военная техника оккупантов
Россияне у Лимана пытаются атаковать сразу в двух направлениях, перспективы такой тактики сомнительны – ISW
05:12
Оккупанты не сумели окружить Северодонецк и начали штурм – ISW
04:27
Артиллеристы 45-й бригады показали видео уничтожение вражеской техники
03:58
Укрпочта установила рекорд по количеству проданных марок
03:16
Российские боевые корабли
Российские корабли из-за шторма отплыли к укрытию у Крыма, – ОК "Юг"
02:47
Обострение в Персидском заливе: Иран захватил два греческих танкера с нефтью
02:29
Отрицала нападение России, одобряла применение химического оружия против украинцев: жительницу Житомира поставлено в известность о подозрении
02:09
Американские сенаторы зарегистрировали резолюцию, осуждающую использование голода в качестве оружия
01:48
Правительство Японии передаст Украине пожарное оборудование и другую помощь более чем на $150 млн
01:21
На фото защитник Украины
Зеленский отметил более 200 защитников государственными наградами
01:00
Западные эксперты обвиняют Россию в геноциде и намерении уничтожить украинский народ – CNN
00:59
Новейшие ракетные системы, в частности HIMARS, в ближайшие недели будут в Украине, - The Wall Street Journal
00:29
Петр Порошенко
Власти сорвали участие Петра Порошенко в Парламентской ассамблее НАТО, несмотря на утвержденный Стефанчуком состав делегации – Геращенко
00:22
21-летний украинец из "Шахтера" Мудрик прошел медосмотр в "Байере", - журналист Transfermarkt
00:20
В Воздушных силах рассказали подробности боя украинского МиГ-29 с российским Су-35
00:07
"Мы должны победить Путина – от этого зависит судьба цивилизации", – Сорос
2022, пятница
27 мая
23:58
С большого облака — маленький дождь. В ПЦУ прокомментировали результаты Собора УПЦ МП
23:43
Россия 27 мая убила 5 мирных жителей Донецкой области
23:42
"Мы помним о часах". США "осознает" потребность Украины в РСЗО, но решение "еще не принято", - Пентагон
23:32
Донбасс будет украинским, - Зеленский
23:17
What matters most to me and why? Оружие, санкции, финансы, трибунал и безопасность: Зеленский на встрече со студентами Стэнфорда
23:15
В ГП "Антонов" опровергли информацию об "утилизации" обломков "Мрии". Она еще станет доказательством преступлений российских оккупантов
22:57
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 27 мая
22:56
на фото: Актер Джонни Депп на заседании суда
Судебный процесс Джонни Деппа против Эмбер Хёрд: дело перешло к рассмотрению присяжных
22:21
США ввели санкции против Северной Кореи и двух российских банков, финансировавших ядерную программу КНДР
22:09
Россия и Иран договариваются, как вместе выживать под санкциями
22:06
Аналитика
Сергей Згурец
Блестящее сбитие российского самолета 4-го поколения, отсутствие инновационных подходов к ведению боевых действий со стороны РФ. Колонка Сергея Згурца
22:05
Генерал Ходжес уверяет, что в конце лета украинцы отбросят россиян на позиции 23 февраля
21:54
В Украине в партии шоколадной продукции обнаружили сальмонеллу
21:48
Российский Генштаб отдал приказ о формировании резервных батальонов, - СИТ
21:42
Не похоже, чтобы была надежда на переговоры. В Пентагоне заявляют о неготовности Путина договариваться с Украиной
21:26
Украина обвиняет МАГАТЭ в пророссийской риторике и содействии ядерному терроризму из-за заявлений Гросси на форуме в Давосе
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV