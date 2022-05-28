Белый дом одобрил поставки Украине РСЗО большого радиуса действия, - New York Times

Об этом сообщает The New York Times .

По данным издания, соответствующее решение уже принято, а официальное о поставках Украине РСЗО M31 GMLRS могут объявить на следующей неделе.

Источники отмечают, что США также могут предоставить Украине РСЗО HIMARS на колесном шасси.

Пока непонятно, сколько таких систем передаст США. Источник издания сообщил, что оружие может оказаться в Украине в течение нескольких недель. В Вашингтоне считают, что украинским военным потребуется минимум неделю обучения, чтобы начать их использовать.

HIMARS способны нести контейнер, загруженный шестью ракетами GMLRS, или одной более крупной управляемой ракетой, и могут быстро перемещаться после выстрела. Блок из шести ракет GMLRS можно запустить за секунды, и он способен нанести цели такого же ущерба, как и бомбовый авиаудар.

Источник издания отмечает, что промедление со снабжением РСЗО большого радиуса действия было вызвано желанием Вашингтона обязать Украину не наносить удары вглубь территории России.

WSJ 27 мая сообщил, что администрация Джо Байдена уже на следующей неделе объявит , что направит в Украину ракетные системы дальнего радиуса действия.

В то же время Министерство обороны США заявило , что окончательное решение еще не принято.

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