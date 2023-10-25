Белый дом обвиняет республиканцев в междоусобных войнах, задерживающих поддержку Израиля и Украины
Представитель Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что факт того, что республиканцы не могут объединиться вокруг одного кандидата в спикеры палаты представителей, задерживает предложение президента США Джо Байдена о дополнительных $105 млрд в поддержку Израиля и Украины
Об этом сообщает CNN.
В своем заявлении Представитель Белого дома Эндрю Бейтс обвиняет Республиканскую партию США за то, что их междоусобия по избранию кандидата в спикеры палаты представителей США несут угрозу прекращения работы правительства, которое может состояться 17 ноября, если Конгресс не сможет достичь согласия по расширению федерального финансирования.
Бейтс сказал, что республиканцы предпочитают войны между собой, а не рассмотрение предложения президента США Джо Байдена о дополнительных расходах на сумму $105 млрд на поддержку Израиля и Украины, финансирование охраны границ США и укрепление армии Тайваня.
"Теперь Палата представителей Республиканской партии погрязла в, казалось бы, бесконечных указаниях и соревнованиях, чтобы занять самые крайние позиции, которые только можно себе представить, будь то поддержка радикального общенационального запрета абортов, отмена льгот Medicare и социального страхования, выступление против права на брак или поддержка опасных теорий сговора. о выборах 2020 года. Сейчас у нас осталось 24 дня до прекращения работы республиканцев в Палате представителей", – отметил Бейтс.
- Конгрессмен Том Эммер, которого республиканская партия США избрала новым кандидатом на должность спикера палаты представителей, отказался от участия в борьбе за должность через несколько часов после выдвижения кандидатуры.
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