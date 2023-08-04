Белый дом обвинил РФ в попытках купить боеприпасы у КНДР
США получили разведданные, указывающие на попытки России расширить военное сотрудничество с Северной Кореей
Об этом сообщает корреспондент Укринформа.
По словам координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, РФ пыталась купить боеприпасы у КНДР.
"Информация, полученная нами, указывает на то, что РФ стремится расширить военное сотрудничество с КНДР, в частности путем продажи (Северной Кореей – ред.) артиллерийских снарядов России", - заявил Кирби.
В Белом доме связывают визит министра обороны Сергея Шойгу в Северную Корею с попыткой России убедить КНДР продать боеприпасы для их использования в войне против Украины.
Кирби подчеркнул, что любые соглашения между Москвой и Пхеньяном по поставкам оружия прямо нарушают ряд резолюций Совета Безопасности ООН.
США продолжат прилагать усилия, чтобы выявить и помешать любым попыткам РФ приобрести боеприпасы в Северной Корее или любом другом государстве.
Сотрудничество КНДР с Россией
Еще 13 июля 2022 Северная Корея признала террористические "ДНР" и "ЛНР" и их независимость. Украина осудила такое решение и объявила о разрыве дипломатических отношений со страной.
Впоследствии Владимир Путин заявил лидеру Северной Кореи, что две страны "совместными усилиями будут расширять всесторонние и конструктивные двусторонние отношения".
Позже Госдеп США говорил, что РФ изучает варианты сотрудничества с КНДР по вопросу изготовления ключевых ресурсов для ведения войны.
В январе 2023 года представитель США при Совете Безопасности ООН отметила: Иран и Северная Корея, которые уже передавали России оружие и боеприпасы для ударов по Украине, продолжают рассматривать возможности новых поставок, несмотря на запрет Совбеза.
Впоследствии США все же передали в Комитет Совбеза ООН по санкциям против КНДР доказательства снабжений северокорейским режимом оружия российскому ПВК Вагнера.
Уже в марте Америка не наблюдала поставок дополнительного вооружения русской армии со стороны Северной Кореи.
Но в апреле Великобритания заявила, что Россия нарушает санкции ООН в отношении вооруженного эмбарго, которые сама согласовывала в Совбезе ООН против Северной Кореи и Ирана.
12 июня лидер Северной Кореи Ким Чен Ин подчеркнул желание укреплять стратегическое сотрудничество с Россией и стремление "строить могущественную страну и надежную защиту глобального мира и безопасности, крепко держась за руки с российским президентом" Владимиром Путиным.
25 июля сообщалось, что делегация минобороны РФ во главе с его главой Сергеем Шойгу 25-27 июля посетит Северную Корею для "укрепления военных связей Москвы и Пхеньяна".
В среду, 26 июля, министр обороны России Сергей Шойгу встретился в Пхеньяне с главой минобороны Северной Кореи Кан Сун Намом. В ходе встречи они якобы обсудили планы развития военного сотрудничества между РФ и КНДР.
Министр обороны России Сергей Шойгу сопровождал главу Северной Кореи Ким Чен Ина на оборонной выставке, на которой были представлены запрещенные резолюцией Совбеза ООН баллистические ракеты.
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