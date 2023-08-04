Белый дом обвинил РФ в попытках купить боеприпасы у КНДР

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

По словам координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, РФ пыталась купить боеприпасы у КНДР.

"Информация, полученная нами, указывает на то, что РФ стремится расширить военное сотрудничество с КНДР, в частности путем продажи (Северной Кореей – ред.) артиллерийских снарядов России", - заявил Кирби.

В Белом доме связывают визит министра обороны Сергея Шойгу в Северную Корею с попыткой России убедить КНДР продать боеприпасы для их использования в войне против Украины.

Кирби подчеркнул, что любые соглашения между Москвой и Пхеньяном по поставкам оружия прямо нарушают ряд резолюций Совета Безопасности ООН.

США продолжат прилагать усилия, чтобы выявить и помешать любым попыткам РФ приобрести боеприпасы в Северной Корее или любом другом государстве.

Сотрудничество КНДР с Россией

Еще 13 июля 2022 Северная Корея признала террористические "ДНР" и "ЛНР" и их независимость. Украина осудила такое решение и объявила о разрыве дипломатических отношений со страной.

Впоследствии Владимир Путин заявил лидеру Северной Кореи, что две страны "совместными усилиями будут расширять всесторонние и конструктивные двусторонние отношения".

Позже Госдеп США говорил, что РФ изучает варианты сотрудничества с КНДР по вопросу изготовления ключевых ресурсов для ведения войны.

В январе 2023 года представитель США при Совете Безопасности ООН отметила: Иран и Северная Корея, которые уже передавали России оружие и боеприпасы для ударов по Украине, продолжают рассматривать возможности новых поставок, несмотря на запрет Совбеза.

Впоследствии США все же передали в Комитет Совбеза ООН по санкциям против КНДР доказательства снабжений северокорейским режимом оружия российскому ПВК Вагнера.

Уже в марте Америка не наблюдала поставок дополнительного вооружения русской армии со стороны Северной Кореи.

Но в апреле Великобритания заявила, что Россия нарушает санкции ООН в отношении вооруженного эмбарго, которые сама согласовывала в Совбезе ООН против Северной Кореи и Ирана.

12 июня лидер Северной Кореи Ким Чен Ин подчеркнул желание укреплять стратегическое сотрудничество с Россией и стремление "строить могущественную страну и надежную защиту глобального мира и безопасности, крепко держась за руки с российским президентом" Владимиром Путиным.

25 июля сообщалось, что делегация минобороны РФ во главе с его главой Сергеем Шойгу 25-27 июля посетит Северную Корею для "укрепления военных связей Москвы и Пхеньяна".

В среду, 26 июля, министр обороны России Сергей Шойгу встретился в Пхеньяне с главой минобороны Северной Кореи Кан Сун Намом. В ходе встречи они якобы обсудили планы развития военного сотрудничества между РФ и КНДР.

Министр обороны России Сергей Шойгу сопровождал главу Северной Кореи Ким Чен Ина на оборонной выставке, на которой были представлены запрещенные резолюцией Совбеза ООН баллистические ракеты.