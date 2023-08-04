Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Белый дом обвинил РФ в попытках купить боеприпасы у КНДР

Белый дом обвинил РФ в попытках купить боеприпасы у КНДР

4 августа, 2023 пятница
01:31
Мир

США получили разведданные, указывающие на попытки России расширить военное сотрудничество с Северной Кореей

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

По словам координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, РФ пыталась купить боеприпасы у КНДР.

"Информация, полученная нами, указывает на то, что РФ стремится расширить военное сотрудничество с КНДР, в частности путем продажи (Северной Кореей – ред.) артиллерийских снарядов России", - заявил Кирби.

В Белом доме связывают визит министра обороны Сергея Шойгу в Северную Корею с попыткой России убедить КНДР продать боеприпасы для их использования в войне против Украины.

Кирби подчеркнул, что любые соглашения между Москвой и Пхеньяном по поставкам оружия прямо нарушают ряд резолюций Совета Безопасности ООН.

США продолжат прилагать усилия, чтобы выявить и помешать любым попыткам РФ приобрести боеприпасы в Северной Корее или любом другом государстве.

Сотрудничество КНДР с Россией

Еще 13 июля 2022 Северная Корея признала террористические "ДНР" и "ЛНР" и их независимость. Украина осудила такое решение и объявила о разрыве дипломатических отношений со страной.

Впоследствии Владимир Путин заявил лидеру Северной Кореи, что две страны "совместными усилиями будут расширять всесторонние и конструктивные двусторонние отношения".

Позже Госдеп США говорил, что РФ изучает варианты сотрудничества с КНДР по вопросу изготовления ключевых ресурсов для ведения войны.

В январе 2023 года представитель США при Совете Безопасности ООН отметила: Иран и Северная Корея, которые уже передавали России оружие и боеприпасы для ударов по Украине, продолжают рассматривать возможности новых поставок, несмотря на запрет Совбеза.

Впоследствии США все же передали в Комитет Совбеза ООН по санкциям против КНДР доказательства снабжений северокорейским режимом оружия российскому ПВК Вагнера.

Уже в марте Америка не наблюдала поставок дополнительного вооружения русской армии со стороны Северной Кореи.

Но в апреле Великобритания заявила, что Россия нарушает санкции ООН в отношении вооруженного эмбарго, которые сама согласовывала в Совбезе ООН против Северной Кореи и Ирана.

12 июня лидер Северной Кореи Ким Чен Ин подчеркнул желание укреплять стратегическое сотрудничество с Россией и стремление "строить могущественную страну и надежную защиту глобального мира и безопасности, крепко держась за руки с российским президентом" Владимиром Путиным.

25 июля сообщалось, что делегация минобороны РФ во главе с его главой Сергеем Шойгу 25-27 июля посетит Северную Корею для "укрепления военных связей Москвы и Пхеньяна".

В среду, 26 июля, министр обороны России Сергей Шойгу встретился в Пхеньяне с главой минобороны Северной Кореи Кан Сун Намом. В ходе встречи они якобы обсудили планы развития военного сотрудничества между РФ и КНДР.

Министр обороны России Сергей Шойгу сопровождал главу Северной Кореи Ким Чен Ина на оборонной выставке, на которой были представлены запрещенные резолюцией Совбеза ООН баллистические ракеты.

Украина
Россия
КНДР
ООН
російська армія
Война с Россией
США
Читайте также:
Радослав Сікорський
Автор Леся Вакулюк
3 августа, 2023 четверг
Радослав Сикорский: Надо убедить Путина, что ему не выиграть эту войну
Олександр Усик
1 августа, 2023 вторник
У Усика отобрали титул лучшего боксера мира
2 августа, 2023 среда
Трем депутатам Киевсовета суд избрал меры пресечения. По версии ДБР, они в течение года не являлись на военную службу
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.91
    Покупка 36.91
    Продажа 37.59
  • EUR
    Покупка 40.66
    Продажа 41.64
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
4 августа
01:12
Эксфутболист сборной Украины Безус завоевал лидерство в бомбардирской гонке Лиги конференций
00:56
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 3 августа
00:40
Коноплянка неудачно дебютировал в новом клубе
00:22
Дональд Трамп
Трамп предстал перед судом и не признал вину по делу о штурме Капитолия
00:00
Самолет президента Польши из-за шторма не смог приземлиться в Гданьске
2023, четверг
3 августа
23:41
"Динамо" получило первого соперника в Лиге конференций
23:36
Украина начала переговоры с США по предоставлению гарантий безопасности
23:34
Эксклюзив
Украина должна инициировать привлечение конвоев НАТО для сопровождения торговых судов, - Наливайченко
23:26
РФ обстреливает Украину ракетами, полученными от Киева за газовые долги, - "Схемы"
23:23
Россияне совершили очередной обстрел Херсона: попали в торговый центр и медучреждение
23:11
Зеленский заявил об "отвратительных злоупотреблениях", обнаруженных во время проверок "военкомов"
22:57
Обзор
Сергей Згурец
Украине для блицкрига не хватает авиации и ПВО. Колонка Сергея Згурца
22:45
Украинская теннисистка Костюк победила шестую ракетку мира
22:36
Зеленский рассказал о сроках и формате нового саммита Крымской платформы
22:15
Нащупали самое перспективное направление: ВСУ на юге приступили к третьей фазе контрнаступления, - WP
21:55
Российские террористы уже запустили против Украины почти 2 тыс. "шахедов", - Зеленский
21:54
"Ворскла" проиграла "Диле" и выбыла из Лиги конференций
21:54
"Дила" - "Ворскла" 3:1: онлайн-трансляция матча украинцев в Лиге конференций
21:45
Эксклюзив
Почему дорожает горючее на украинских АЗС. Объяснение эксперта
21:45
Статус УБД по QR-коду: в Раде инициируют соответствующие изменения в закон
21:31
В Херсоне во время российского обстрела ранен волонтер из Норвегии
21:05
В ИГИЛ заявили о гибели своего лидера в стычке с группировкой Аль-Каиды
20:52
В Румынии провели поиски обломков российского дрона после атаки на Измаил
20:24
Зло очень жестокое: Папа Франциск извинился перед украинцами, что не может остановить войну
20:19
Польский министр заявил, что страна закроет границу для украинского зерна после 15 сентября
20:01
OPINION
Как найти себя после 50-ти
20:01
Тайсон согласился готовить экс-чемпиона UFC Нганну к бою с Фьюри
20:00
Обзор
Победные новости 526-го дня войны: украинские разведчики получили беспилотники-бомберы, на Закарпатье добыли первую соль, а в Токмаке взлетел на воздух вражеский склад боеприпасов
19:48
"Барби" официально стала самой кассовой лентой, созданной женщиной
19:43
Пригожин после мятежа получил в РФ госконтрактов на 2 млрд рублей, - росСМИ
19:36
Силы обороны сдерживают наступление РФ в районе Марьинки и Авдеевки, - Генштаб ВСУ
19:26
США ввели новые санкции против научных учреждений и граждан России
19:07
Warner Bros Discovery предупредил, что голливудские забастовки могут ударить по производительности
18:38
В результате успешных украинских атак количество обстрелов противником уменьшилось, - Силы обороны юга
18:35
Обновлено
Кубок Украины: "Карпаты" проиграли "Прикарпатью", результаты других матчей 1/64 финала
18:26
Индия присоединится к встрече в Саудовской Аравии для обсуждения украинской Формулы мира
18:22
Эксклюзив
"Как бы тяжело ни было": фермеры Херсонщины заявляют, что урожай арбузов есть, хоть и не в довоенных масштабах
18:15
Обзор
САУ "Богдана": как разрабатывали украинскую гаубицу и каковы ее технические характеристики
18:06
Ограничения в ВПК и синхронизация с мерами относительно РФ: ЕС вводит новые санкции против Беларуси
18:05
Гуменюк: Украина не причастна к атаке на корабль РФ в Черном море
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV