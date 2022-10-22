Белый дом обсуждает с Маском поставки Starlink протестующим в Иране
Белый дом ведет переговоры с основателем компании SpaceX Илоном Маском по поставкам протестующим в Иране систем спутниковой связи Starlink
Об этом сообщает CNN .
Издание отмечает, что таким образом президент США Джо Байден пытается поддержать вспыхнувшие около места назад протесты в Иране после того, как полиция морали убила 22-летнюю Махсу Амини. Белый дом, по информации CNN, рассматривает терминалы Starlink как потенциальную возможность противодействия иранскому режиму, который пытается ограничить иранцам доступ к интернету.
Это уже второе обращение президента США к Илону Маску о предоставлении системы Starlink. Первое касалось Украины. Пока неизвестно, предлагал ли Белый дом оплачивать терминалы, которые он хочет передать иранским протестующим. Также есть проблемы с установкой наземного оборудования, которое легко может быть обнаружена местной полицией.
- 21 октября министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина поддерживает постоянную связь с Илоном Маском.
- Также в этот день в США обсудили возможность проверки отдельных предприятий Маска с точки зрения национальной безопасности.
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