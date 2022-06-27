Об этом сообщает администрация президента США Джо Байдена .

Соответствующая договоренность была достигнута на саммите G7, который проходит 26-28 июня в Германии.

"Наши меры будут продолжать разрушать военно-промышленный комплекс Путина из важнейших компонентов, не позволят валютным резервам центрального банка поддерживать больную экономику и лишать Путина ресурсов, необходимых ему для ведения войны, а также будут привлекать клептократию к ответственности за ее стремление к получению прибыли. Эффективность наших мер со временем только усилится, чтобы еще больше изолировать Россию от мировой экономики", - заявили в белом доме.

Среди прочего, страны "Большой семерки" планируют принять новые меры, направленные против российского военного производства и цепочек снабжения. Еще больше ограничить доступ России к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям, в том числе к поддерживающим российскую военно-промышленную базу и технологический сектор. Расширить санкции на сотни российских лиц и компаний.

Также будут повышены пошлины на более 570 групп товаров из России стоимостью около $2,3 млрд. Но, как анонсировалось ранее, сократить доходы РФ от продажи золота.

25 мая сообщалось, что Джо Байден и другие лидеры стран G7 согласовали запрет на импорт золота из России.

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