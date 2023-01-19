Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби, передает "Укринформ".

"Мы до сих пор не видели никаких признаков того, что Белоруссия намерена, планирует или организуется для того, чтобы войти, физически проникнуть на территорию Украины, чтобы помочь российским силам в Украине", - сказал Кирби.

На вопрос о тесном сотрудничестве российских и белорусских сил и обеспокоенности Польши по этому поводу Кирби ответил, что США разделяют эту обеспокоенность.

"Очевидно, что Беларусь оказала ощутимую географическую поддержку России, в то время как РФ продолжает наносить удары по Украине с белорусской территории", - сказал Кирби.

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В то же время представитель Белого дома подчеркнул, что США внимательно следят за проведением совместных учений Беларуси с РФ. Кирби отметил, что стратегическая цель этих учений пока не определена и может заключаться как в демонстрации силы, так и в отработке определенных операций по агрессии против Украины.

Ранее украинская разведка заявила, что разговоры об угрозе вторжения из Беларуси являются попыткой оттянуть ВСУ от фронта.

16 января стартовали совместные летно-тактические учения авиационных подразделений вооруженных сил Беларуси и России, входящих в состав региональной группировки войск.

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