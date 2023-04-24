Белый дом о вступлении Украины в НАТО: мы верим в политику открытых дверей и не мешали бы переговорам страны с Альянсом
В Белом доме заявили, что для вступления Украины в НАТО наше государство должно провести прямые переговоры об этом с Альянсом, в свою очередь США эти переговоры поддерживают
Так высказался координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.
"Мы верим в политику открытых дверей НАТО. Мы также считаем, что членство в НАТО должно быть предметом обсуждения между страной и Альянсом. И мы точно не стали бы мешать этим переговорам", - рассказал Кирби.
Чиновник подчеркнул, что сейчас США и союзники сфокусированы на том, чтобы у Украины были средства для защиты во время этой войны и от возможных будущих вторжений.
"Это должно быть в центре внимания сейчас – помощь Украине в достижении успеха на поле боя, чтобы они могли добиться успеха и за столом переговоров", - добавил Кирби.
- Накануне саммита НАТО в Вильнюсе литовский президент Гитанас Науседа заявил, что необходимо найти конкретные механизмы, позволяющие Украине быстро интегрироваться в пространство НАТО.
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