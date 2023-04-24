Так высказался координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.

"Мы верим в политику открытых дверей НАТО. Мы также считаем, что членство в НАТО должно быть предметом обсуждения между страной и Альянсом. И мы точно не стали бы мешать этим переговорам", - рассказал Кирби.

Чиновник подчеркнул, что сейчас США и союзники сфокусированы на том, чтобы у Украины были средства для защиты во время этой войны и от возможных будущих вторжений.

"Это должно быть в центре внимания сейчас – помощь Украине в достижении успеха на поле боя, чтобы они могли добиться успеха и за столом переговоров", - добавил Кирби.