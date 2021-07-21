Белый Дом неофициально призвал Украину отказаться от критики "Северного потока-2", - СМИ
По словам журналистов, в США пытаются минимизировать убытки после того как согласились не мешать прокладке российского газопровода в Германию "Северный поток-2"
Об этом написало изданиеPolitico со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена.
Американские чиновники якобы призвали Украину не обсуждать с Конгрессом потенциальные планы Германии и США. Один из чиновников администрации Джо Байдена отверг эту информацию, одновременно заявив, что ситуация сложнее.
Читайте также: "РФ не должна использовать ресурсы как оружие": Байден на переговорах с Меркель высказался по "Северному потоку-2"
Источник, близкий к президенту Владимиру Зеленскому, сообщил американским журналистам, что Украина все еще считает реальной остановку строительства российского трубопровода за счет американских санкций.
Участники переговоров с Германией со стороны США дали понять, что отказались от блокировки строительства газопровода.
В издании подчеркнули, что Украина этим крайне недовольна.
- Напомним, 12 июня канцлер Германии Ангела Меркель, по итогам встречи с президентом США Джо Байденом, заявила, что Берлин и Вашингтон настаивают на сохранении транзита российского газа Украина после запуска "Северного потока-2"
- По мнению главы НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, Евросоюз должен гарантировать транзит газа через Украину после запуска "Северного потока-2".
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ЕС имеет возможность ограничить поставки газа по "Северному потоку-2"
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.11
Покупка 27.11Продажа 27.32
-
EUR
Покупка 31.83Продажа 32.2
- Актуальное
- Важное