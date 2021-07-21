Белый Дом неофициально призвал Украину отказаться от критики "Северного потока-2", - СМИ

Об этом написало изданиеPolitico со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена.

Американские чиновники якобы призвали Украину не обсуждать с Конгрессом потенциальные планы Германии и США. Один из чиновников администрации Джо Байдена отверг эту информацию, одновременно заявив, что ситуация сложнее.



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Источник, близкий к президенту Владимиру Зеленскому, сообщил американским журналистам, что Украина все еще считает реальной остановку строительства российского трубопровода за счет американских санкций.



Участники переговоров с Германией со стороны США дали понять, что отказались от блокировки строительства газопровода.

В издании подчеркнули, что Украина этим крайне недовольна.