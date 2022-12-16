Об этом на брифинге в пятницу заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает портал DefenseOne .

"Мы не видели ничего, что свидетельствовало бы о том, что Путин отошел от своих максималистских целей по отношению к Украине. Мы не видим никаких признаков того, что в ближайшее время произойдет наступление на Киев, но мы внимательно следим за этим", – сказал он.

Читайте также: Путин готовит 200 тыс. солдат на Киев, Крым - самая крупная разменная монета Зеленского, Украина до конца десятилетия будет в ЕС. Мировые СМИ об Украине 15 декабря

Кроме этого, по словам представителя Белого дома, ничто не указывает на намерения России и ее президента закончить развязанную против Украины войну дипломатическим путем или путем переговоров.

"На самом же деле все, что он делает, говорит нам об обратном - он продолжает покупать беспилотники в Иране, сейчас стремится углубить оборонные отношения с Ираном, все еще ищет источники боеприпасов в других местах по всему миру", - добавил Кирби.

15 декабря стало известно, что президент США Джо Байден одобрил расширение подготовки украинских военных на американской базе в немецком Графенвере.