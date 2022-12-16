Белый дом: не видим признаков возможного наступления на Киев в ближайшее время
США пока не считают, что РФ может в ближайшем будущем совершить наступление на Киев, но не думают, что Москва отказалась от намерений захватить территорию Украины
Об этом на брифинге в пятницу заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает портал DefenseOne .
"Мы не видели ничего, что свидетельствовало бы о том, что Путин отошел от своих максималистских целей по отношению к Украине. Мы не видим никаких признаков того, что в ближайшее время произойдет наступление на Киев, но мы внимательно следим за этим", – сказал он.
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Кроме этого, по словам представителя Белого дома, ничто не указывает на намерения России и ее президента закончить развязанную против Украины войну дипломатическим путем или путем переговоров.
"На самом же деле все, что он делает, говорит нам об обратном - он продолжает покупать беспилотники в Иране, сейчас стремится углубить оборонные отношения с Ираном, все еще ищет источники боеприпасов в других местах по всему миру", - добавил Кирби.
- 15 декабря стало известно, что президент США Джо Байден одобрил расширение подготовки украинских военных на американской базе в немецком Графенвере.
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