Белый дом назвал темы переговоров Зеленского с Байденом

Они обсудят ситуацию в Крыму и на Донбассе. Об этом сказала представительница американского Белого дома Джен Псаки, передает Еспресо.TV .



"На следующей неделе президент также примет президента Украины Зеленского в Белом доме. Этот визит подтвердит неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и в Крыму", - сообщила Псаки во время брифинга.



Читайте также: Перед встречей с Байденом Зеленскому напомнят требования народа Украины



По словам пресс-секретаря Белого дома, американский и украинский лидеры обсудят тесное сотрудничество Вашингтона и Киева в сфере энергетической безопасности.



Также президенты коснутся темы, связанной с рядом реформ, в том числе по борьбе с коррупцией.



Встреча намечена на 31 августа.

Напомним, во время переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель Зеленский укорил ее за отказ Германии предоставить оружие Украина и пообещал, что общаться с Байденом на тему создания боеспособного украинского флота, способного разблокировать Черное и Азовское моря.