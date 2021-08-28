Белый дом назвал темы переговоров Зеленского с Байденом
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и глава Украинского государства Владимир Зеленский встретятся на следующей неделе
Они обсудят ситуацию в Крыму и на Донбассе. Об этом сказала представительница американского Белого дома Джен Псаки, передает Еспресо.TV .
"На следующей неделе президент также примет президента Украины Зеленского в Белом доме. Этот визит подтвердит неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и в Крыму", - сообщила Псаки во время брифинга.
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По словам пресс-секретаря Белого дома, американский и украинский лидеры обсудят тесное сотрудничество Вашингтона и Киева в сфере энергетической безопасности.
Также президенты коснутся темы, связанной с рядом реформ, в том числе по борьбе с коррупцией.
Встреча намечена на 31 августа.
- Напомним, во время переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель Зеленский укорил ее за отказ Германии предоставить оружие Украина и пообещал, что общаться с Байденом на тему создания боеспособного украинского флота, способного разблокировать Черное и Азовское моря.
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