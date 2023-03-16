Белый дом назвал преследование Россией беспилотника США сознательным и агрессивным

Об этом сообщает Укринформ .

При этом он отметил, что не может утверждать, что столкновение Су-27 с беспилотником MQ-9 над Черным морем было запланировано.

"То, что мы реально знаем и что есть четкое доказательство, что это было умышленное преследование, это был умышленный сброс топлива в попытках в определенный момент сорвать полет MQ-9", - сказал Кирби.

Он также подчеркнул, что это был "сознательно агрессивный, чрезвычайно агрессивный пролет" российских самолетов.