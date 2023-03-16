Белый дом назвал преследование Россией беспилотника США сознательным и агрессивным
Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что преследование российским пилотом американского беспилотника было сознательным и агрессивным действием
Об этом сообщает Укринформ .
При этом он отметил, что не может утверждать, что столкновение Су-27 с беспилотником MQ-9 над Черным морем было запланировано.
"То, что мы реально знаем и что есть четкое доказательство, что это было умышленное преследование, это был умышленный сброс топлива в попытках в определенный момент сорвать полет MQ-9", - сказал Кирби.
Он также подчеркнул, что это был "сознательно агрессивный, чрезвычайно агрессивный пролет" российских самолетов.
- 14 марта в международном авиапространстве над Черным морем российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper. В результате инцидента дрон был сбит. После инцидента США начали переговоры с РФ на "высшем уровне" и вызвали посла России в Вашингтон.
- Российский посол в США Анатолий Антонов после инцидента с ущербом американского дрона MQ-9 Reaper над Черным морем сказал, что Москва не хочет конфронтации с Соединенными Штатами, но "американским самолетам нечего делать вблизи российской границы".
- 15 марта в Белом доме заявили, что инцидент с беспилотником не помешает США совершать полеты над Черным морем.
- В Кремле были осведомлены об атаке на американский военный дрон – агрессивные действия российских истребителей были заранее согласованы руководством.
- 16 марта министерство обороны США обнародовало видео столкновения российского Су-27 с американским дроном MQ-9 над Черным морем во вторник.
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