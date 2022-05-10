Белый дом назвал обвинения Путина в причастности Запада к войне в Украине "ложью и абсурдом"

Об этом она сказала во время брифинга .

"Предположение, что война, которую ведет президент Путин, была вызвана планами Запада, - это явная ложь и абсурд", - подчеркнула Псаки.

По ее словам, другие заявления, которые Путин озвучил на параде, являются еще одной "версией пересмотра истории, которая приняла форму дезинформации". Псаки отметила, что это уже имело место в российских методичках.

Она подчеркнула, что необходимо помнить о подлинном смысле нынешнего Дня победы, который заключается в праздновании победы над нацизмом.

9 мая на параде "победоносия" в Москве президент РФ Путин обвинил страны НАТО в том, что они "не захотели услышать, у них были совсем другие планы, велась подготовка "нападения" на Крым", а также альянс "приступил к военному освоению" прилегающих к России территорий. Поэтому, по его словам, РФ дала "предупредительный отпор агрессии" со стороны НАТО.

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