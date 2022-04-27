Белый дом нашел для Польши альтернативу российскому газу
После прекращения поставки природного газа из России Польша может заменить его энергоносителями из стран Азии
Об этом сообщает официальный сайт Белого дома.
По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, США в течение нескольких последних месяцев работали над расширением поставки газа в Европу на случай, если прекратятся поставки из России.
"В последние несколько месяцев, и даже до вторжения, мы работали над увеличением поставок природного газа европейским странам, которые зависели от России в поставках на случай, если оно сократится, или прекратится", - сказала Псаки.
Она добавила, что альтернативой российскому может стать азиатский газ.
"США просили некоторые страны Азии, которые имеют избыток предложения предоставить их Европе", - отметила Псаки.
- 26 апреля уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил , что страна не будет платить за российский газ рублями.
- Вскоре после этого российский Газпром сообщил крупнейшую польскую газовую компанию PGNiG о полной остановке поставок газа с утра среды.
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