Белый дом нашел для Польши альтернативу российскому газу

Об этом сообщает официальный сайт Белого дома.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, США в течение нескольких последних месяцев работали над расширением поставки газа в Европу на случай, если прекратятся поставки из России.

"В последние несколько месяцев, и даже до вторжения, мы работали над увеличением поставок природного газа европейским странам, которые зависели от России в поставках на случай, если оно сократится, или прекратится", - сказала Псаки.

Она добавила, что альтернативой российскому может стать азиатский газ.

"США просили некоторые страны Азии, которые имеют избыток предложения предоставить их Европе", - отметила Псаки.

26 апреля уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил , что страна не будет платить за российский газ рублями.

Вскоре после этого российский Газпром сообщил крупнейшую польскую газовую компанию PGNiG о полной остановке поставок газа с утра среды.

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