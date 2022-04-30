Белый дом может упростить получение виз "высокообразованным россиянам", чтобы ослабить РФ, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg.



Отмечается, что одно из предложений состоит в том, чтобы отменить правило, согласно которому российские специалисты, подающие заявление на получение рабочей визы, уже должны иметь работодателя. Такое упрощение будет применяться к гражданам России, получившим степень магистра или доктора наук в области технологий, инженерии или математики в США или за границей.



Представитель Совета национальной безопасности при Белом доме подтвердил, что цель такого шага состоит в том, чтобы ослабить высокотехнологичные ресурсы страны-агрессора в краткосрочной перспективе и взорвать инновационную базу России в долгосрочной перспективе, а также принести пользу экономике и национальной безопасности США.

В США считают, что Владимиру Путину не хватает молодежи и средств войны против Украины