Белый дом может объявить ППК "Вагнера" террористической организацией, - СМИ
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность объявления ППК "Вагнера", связанного с кремлевским олигархом Евгением Пригожиным, иностранной террористической организацией.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Утверждается, что признание ПИК "Вагнера" иностранной террористической организацией позволило США начать уголовное преследование против группы и ее членов, а также наложить арест на ее активы по всему миру.
Окончательное решение об этом еще не было принято, подчеркнули собеседники Bloomberg. Белый дом и Государственный департамент США не прокомментировали информацию.
Преследование Вашингтоном ППК "Вагнера" призвано сдержать деятельность наемников в Украине, а также противодействовать их все большему влиянию в Африке. Группировка, как и его основатель Евгений Пригожин, уже находятся под санкциями США, ЕС и Британии.
- Напомним, ППК "Вагнера" появилась в 2014 году и активно действовала в ряде стран, где у России есть важные интересы России – в частности Сирии, Ливии, ЦАР и Украины. Там они, среди прочего, совершали военные преступления и преступления против человечности. После полномасштабного вторжения РФ в Украину "вагнеровцы" участвовали в расправах над мирными жителями. В ПИК сейчас вербуют заключенных из российских тюрем.
- 29 ноября стало известно, что Пригожин вербует наемников на войну в Украине в Африке.
- Евгений Пригожин долгое время отрицал связь с ПИК "Вагнера" и недавно подтвердил существование этой группы. Находящийся под западными санкциями олигарх считается приближенным к Путину сторонником агрессивной войны против Украины.
- Ранее стало известно, что депутаты Европарламента хотят признать частную военную компанию "Вагнера" террористической организацией.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.7
Покупка 39.7Продажа 40.4
-
EUR
Покупка 40.23Продажа 41.3
- Актуальное
- Важное