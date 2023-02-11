Белый дом: Каждая страна может принимать суверенные решения по передаче самолетов Украине

Об этом на брифинге заявил координатор стратегической коммуникации Белого дома по национальной безопасности и обороне Джон Кирби.

"Это все суверенные решения. Если страна НАТО или даже страна, не входящая в Альянс, хочет предоставить Украине такие возможности, как истребители, это, безусловно, их решение", - сказал он.

Так, представитель Белого дома прокомментировал заявления Великобритании о готовности обучать украинских пилотов на истребителях стандартов НАТО. Он указал, что предоставление любой сложной военной техники предполагает многоуровневую подготовку:

"Мы уже делаем это на базе Fort Sill в Оклахоме. Там украинские военные овладевают батареей Patriot", - сказал Джон Кирби.