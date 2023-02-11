Белый дом: Каждая страна может принимать суверенные решения по передаче самолетов Украине
В американской администрации заявили, что каждая страна, в том числе член НАТО, имеет право принимать суверенное решение о предоставлении Украине истребителей
Об этом на брифинге заявил координатор стратегической коммуникации Белого дома по национальной безопасности и обороне Джон Кирби.
"Это все суверенные решения. Если страна НАТО или даже страна, не входящая в Альянс, хочет предоставить Украине такие возможности, как истребители, это, безусловно, их решение", - сказал он.
Так, представитель Белого дома прокомментировал заявления Великобритании о готовности обучать украинских пилотов на истребителях стандартов НАТО. Он указал, что предоставление любой сложной военной техники предполагает многоуровневую подготовку:
"Мы уже делаем это на базе Fort Sill в Оклахоме. Там украинские военные овладевают батареей Patriot", - сказал Джон Кирби.
- 10 февраля Нидерланды подтвердили , что Украина подала запрос на поставку истребителей F-16.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 9 февраля заявил , что его страна готова передать Украине современные истребители, но сначала это должны сделать те страны-члены НАТО, у которых их больше.
- В конце января эксочельщик Пентагона Марк Эспер призвал США как можно быстрее передать Украине истребители и дальнобойные ракеты.
- Посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что украинских летчиков уже учат руководить западными истребителями, которые передадут в ближайшее время.
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