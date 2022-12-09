"Белый дом и я в кабинете с сигарой": самый дорогой футболист "Реала" заявил, что хотел бы оказаться на месте Байдена
Вингер мадридского "Реала" Эден Азар рассказал, что хотел бы поменяться местами с президентом США Джо Байденом
Об этом сообщает Daily Mail .
"С каким любым человеком на планете я хотел бы поменяться местами? С Джо Байденом. Хотя бы на пять минут. Быть президентом США. Ух ты! Эден Азар – президент Соединенных Штатов. Круто звучит, не правда ли? Белый дом и я, расслабившийся в кабинете с сигарой", - сказал Азар.
31-летний Азар является самым дорогим футболистом в истории "Реала". В 2019 году мадридцы заплатили за полузащитника английскому "Челси" 115 млн евро.
Однако бельгиец провалился в Испании и сейчас оценивается в 7,5 млн. На счету Эдена Азара 6 матчей, 1 гол и 1 ассист в этом сезоне.
- 1 декабря сборная Бельгии не смогла переиграть Хорватию ивылетела из чемпионата мира.
- Полузащитник испанского "Реала" Эден Азар заявил, что прекращает выступления за сборную Бельгии после провала на чемпионате мира-2022.
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