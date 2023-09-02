Об этом сообщает NBC News со ссылкой на помощника Белого дома и информированные источники.

Эти усилия формировались в течение месяцев в офисе юрисконсульта Белого дома в рамках ответа на расследование, которое ведут республиканцы. Помощники и союзник Байдена говорят, что готовятся решительно противостоять расследованию импичмента и представить его как бездоказательную партийную фальсификацию, демонстрирующую приверженность Республиканской партии хаосу.

"Сравнивать это с прошлыми импичментами – это не яблоки с яблоками или даже не яблоки с апельсинами; это яблоки со слонами. Никогда в современной истории импичмент не основывался на отсутствии улик", – сказал помощник Белого дома.

Кроме того, республиканцы палаты представителей заявили, что сосредоточат свое расследование на вероятной преступной деятельности сына Байдена Хантера в рамках его зарубежных деловых операций.

Они также углубились в пока недоказанные заявления по поводу занятия действующего американского президента взяточничеством, коррупцией и его злоупотребление властью для обогащения своего сына во время пребывания в должности вице-президента.

В то же время некоторые представители Республиканской партии в палате представителей признали, что не имеют доказательств неправомерных действий лидера США.

Однако спикер палаты представителей Кевин Маккарти настаивал на том, что существует "культура коррупции, которая есть во всей семье Байденов".

Источник, знакомый с ходом подготовки к предвыборной кампании в Белом доме, заявил, что продолжающееся расследование по импичменту со стороны республиканцев "не является усилием, основанным на доказательствах; это усилия, сосредоточенные на выборах".

В случае, если республиканцы завершат расследование по импичменту в ближайшие недели или месяцы, Белый дом планирует попытаться убедить общественность в "оторванности от жизни" политики республиканцев, о чем свидетельствует их ожидание импичмента, который может привести к прекращению работы правительства.