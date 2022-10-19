Белый дом делает все возможное, чтобы избежать прямой встречи Байдена и Путина на G-20, - Politico
Белый дом принимает все возможные меры, чтобы избежать прямой встречи президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина на саммите G20, который состоится уже в ноябре на Бали
Об этом сообщает Politico.
В Белом доме уже несколько недель ведутся внутренние дискуссии по поводу возможного участия Путина на саммите Группы двадцати после того, как об этом заявили индонезийские представители. Там не исключают, что Байден и Путин могут случайно пересечься в какой-то момент во время саммита – например, будут присутствовать на одном и том же большом пленарном заседании.
Однако любые официальные встречи между президентами в США отвергают и принимают все меры, чтобы Байден не встретился с Путиным даже случайно – в коридоре или на общем фото лидеров саммита.
"Мы знаем, что президент Байден думает о президенте Путине: он считает его убийцей, он считает его военным преступником. Вы обычно не встречаетесь с убийцами и военными преступниками", - сказал Уильям Тейлор, бывший посол США в Украине.
Известно, что с начала своего президентства Байден встречался с Путиным только один раз. Это было на саммите в Женеве летом 2021 года. Поскольку впоследствии Россия начала подготовку к полномасштабному вторжению в Украину, президенты США и РФ еще несколько раз общались по телефону. В последний раз это было в феврале 2022 года, за несколько дней до широкомасштабной войны.
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