Белый дом частно передал Индонезии, что Россию нельзя пускать на саммит G20, - Джен Псаки
Белый дом частно передал Индонезии, что Россию нельзя допускать к саммиту G20, хотя Джакарта утверждает, что президент Владимир Путин принял приглашение
Об этом сообщила пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки.
"Президент (Байден. - Ред.) публично выразил свое неприятие участия президента Путина в G20", - сказала она.
По словам Псаки, Белый дом понимает, что Индонезия пригласила Путина принять участие в мероприятии перед вторжением России в Украину.
Тем не менее, в заявлении, подтверждающем принятие Россией приглашения, президент Индонезии Джоко Видодо сказал: "Индонезия хочет объединить G20. Не допускайте раскола. Мир и стабильность являются ключом к восстановлению и развитию мировой экономики".
Псаки сказала, что США приветствуют приглашение Украины к саммиту в качестве гостя.
Представитель Белого дома заявила, что формат саммита еще не определен. "Еще шесть месяцев. Поэтому мы не знаем, мы не можем предусмотреть на данный момент, как это будет выглядеть", - сказала она, добавив: "Мы публично и частно выразили свое мнение, что мы не считаем, что они (русские. - Ред.) должны быть частью этого".
- 29 апреля президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что Путин принял приглашение на саммит G20.
- 23 апреля министр финансов Канады заявила, что G20 не может эффективно работать с Россией за столом переговоров. Христя Фриланд подчеркнула, что России не место за столом со странами, объединившимися для поддержания глобального экономического процветания.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.05
Покупка 31.05Продажа 32.05
-
EUR
Покупка 32.53Продажа 33.65
- Актуальное
- Важное