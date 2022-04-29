Об этом сообщила пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки.

"Президент (Байден. - Ред.) публично выразил свое неприятие участия президента Путина в G20", - сказала она.

По словам Псаки, Белый дом понимает, что Индонезия пригласила Путина принять участие в мероприятии перед вторжением России в Украину.



Тем не менее, в заявлении, подтверждающем принятие Россией приглашения, президент Индонезии Джоко Видодо сказал: "Индонезия хочет объединить G20. Не допускайте раскола. Мир и стабильность являются ключом к восстановлению и развитию мировой экономики".

Псаки сказала, что США приветствуют приглашение Украины к саммиту в качестве гостя.

Представитель Белого дома заявила, что формат саммита еще не определен. "Еще шесть месяцев. Поэтому мы не знаем, мы не можем предусмотреть на данный момент, как это будет выглядеть", - сказала она, добавив: "Мы публично и частно выразили свое мнение, что мы не считаем, что они (русские. - Ред.) должны быть частью этого".

29 апреля президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что Путин принял приглашение на саммит G20.

23 апреля министр финансов Канады заявила, что G20 не может эффективно работать с Россией за столом переговоров. Христя Фриланд подчеркнула, что России не место за столом со странами, объединившимися для поддержания глобального экономического процветания.

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