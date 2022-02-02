Белый дом больше не будет употреблять слово "неизбежное" относительно возможного вторжения России в Украину

Об этом она сказала во время брифинга, передает Эспрессо.TV.



"Я использовала это (слово "неизбежный", - ред.) однажды и думаю, что другие пользовались им, после чего мы прекратили применять его, поскольку, я думаю, это посылало сигнал, который мы не собирались посылать, будто мы знали, что президент Путин принял решение", - сказала Псаки.



Пресссекретарь добавила, что в большинстве случаев она говорила фразу о том, что Россия "может прибегнуть к вторжению в любой момент". И это, по ее словам, остается актуальным до сих пор, ведь США неизвестно, принял ли Путин решение о вторжении.



Напомним, во время пресс-конференции 1 февраля Псаки сообщила, что в случае необходимости президент США Джо Байден готов принять участие в урегулировании ситуации вокруг Украины.