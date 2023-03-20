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Белый дом: Байден заинтересован еще раз поговорить с Си Цзиньпином

20 мартa, 2023 понедельник
23:42
Мир

Президент США Джо Байден заинтересован в повторном разговоре с китайским лидером Си Цзиньпином

Об этом, как сообщает CNN, заявил Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США.

По словам Джона Кирби, пока не запланирована ни одна встреча между лидерами США и Китая. Американские официальные лица хотят убедиться, что это будет "в подходящее время", добавил он.

"Важно, чтобы мы держали эти линии связи открытыми, особенно сейчас, когда напряжение настолько высоко", - заметил Кирби.

Байден встречался с Си Цзиньпином в течение трех часов в ноябре 2022 года на полях саммита G20 на Бали. Это была их первая личная встреча после вступления Байдена в должность. Тогда президент США сказал журналистам, что он был "откровенным" с китайским руководителем по кругу вопросов, по которым Пекин и Вашингтон расходятся.

  • В понедельник, 20 марта, в Москве прошла неформальная встреча лидера Китая Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным. Она продолжалась 4,5 часа. Официальная встреча состоится 21 марта

  • Госсекретарь США Энтони Блинкен предполагает, что визит главы КНР в Москву свидетельствует о намерении Китая обеспечить "дипломатическое прикрытие" для "зверств, совершенных Россией в Украине" вместо того, чтобы осуждать их.

  • Ранее в Белом доме заявили, что внимательно следят за визитом лидера КНР Си Цзиньпина в Москву и призвали его провести разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Китай
США
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