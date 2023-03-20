Белый дом: Байден заинтересован еще раз поговорить с Си Цзиньпином

Об этом, как сообщает CNN, заявил Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США.

По словам Джона Кирби, пока не запланирована ни одна встреча между лидерами США и Китая. Американские официальные лица хотят убедиться, что это будет "в подходящее время", добавил он.

"Важно, чтобы мы держали эти линии связи открытыми, особенно сейчас, когда напряжение настолько высоко", - заметил Кирби.

Байден встречался с Си Цзиньпином в течение трех часов в ноябре 2022 года на полях саммита G20 на Бали. Это была их первая личная встреча после вступления Байдена в должность. Тогда президент США сказал журналистам, что он был "откровенным" с китайским руководителем по кругу вопросов, по которым Пекин и Вашингтон расходятся.