Белый дом: Байден хотел бы посетить Украину, но сейчас не тот момент

Об этом сказал в интервью CNN кординатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Президент, безусловно, в подходящее время захочет это сделать. Но сейчас не тот момент", - отметил представитель Белого дома.

В частности, он также подчеркнул, что Джо Байден находится в "тесном контакте" с Зеленским, и они общаются "достаточно часто".

"Опять же мы сосредоточены на том, чтобы обеспечить Украину вооружением", - добавил Кирби.

Кроме того, в ответ на вопрос, когда Украина сможет получить американские танки Abrams, и произойдет ли это до конца нынешнего года, представитель Белого дома отметил, что не хотел бы делать конкретных прогнозов. Он также добавил, что на это уйдет "много месяцев". Самое главное, по его словам, немецкие танки Leopard прибудут в Украину уже скоро.

Кирби также прокомментировал запрос Украины относительно поставок истребителей.

"У меня нет никаких анонсов или чего-то, о чем можно сказать конкретно относительно будущих пакетов", - отметил представитель Белого дома.

Он, в частности, отметил, что Соединенные Штаты постоянно общаются с украинской стороной об актуальных потребностях ВСУ. В этом контексте он подчеркнул, что США вместе с союзниками стремятся сделать все возможное, чтобы обеспечить Украину всем необходимым.

Ранее в Конгрессе США призвали отправить в Украину танк Abrams, чтобы стимулировать Германию передать "Леопарды".

Польша готова предоставить Украине 14 танков Leopard и надеется, что другие страны НАТО последуют ее примеру и удастся собрать хотя бы бронетанковую бригаду.

14 января Риши Сунак во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским подтвердил, что его страна предоставит Украине танки Challenger 2 .

25 января президент США Джо Байден заявил, что Украина получит 31 танк Abrams.

26 января Байден сказал, что Штаты вместе с союзниками предоставят Украине артиллерийские системы, боеприпасы и системы запуска ракет и ПВО.

26 января стало известно, что президент США Джо Байден рассматривает возможность посетить Европу в феврале в знак поддержки Украины после года полномасштабной войны РФ.

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