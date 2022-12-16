Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление спикера министерства обороны США Джона Кирби.

"Как вы видели в предыдущих пакетах, я думаю, вы можете ожидать, что в этом пакете вы увидите дополнительные средства противовоздушной обороны", – сказал он.

Кроме того, Кирби также осудил очередной массированный ракетный удар России по Украине, подчеркнув, что он был направлен "в основном на гражданскую инфраструктуру" и таким образом Москва "вновь пытается посеять страх в сердцах украинского народа и сделать его жизнь намного тяжелее, поскольку сейчас наступила зима".

16 декабря Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Во время воздушной тревоги в некоторых областях Украины сообщили о работе ПВО, по Харькову оккупанты выпустили более 10 ракет по критической инфраструктуре, а в столице - повреждение энергоинфраструктуры.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb