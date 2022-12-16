Белый дом анонсировал очередной пакет военной помощи Украине со средствами ПВО
Белый дом заявил, что следующий пакет помощи по вопросам безопасности для Украины будет включать больше средств противовоздушной обороны для страны
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление спикера министерства обороны США Джона Кирби.
"Как вы видели в предыдущих пакетах, я думаю, вы можете ожидать, что в этом пакете вы увидите дополнительные средства противовоздушной обороны", – сказал он.
Кроме того, Кирби также осудил очередной массированный ракетный удар России по Украине, подчеркнув, что он был направлен "в основном на гражданскую инфраструктуру" и таким образом Москва "вновь пытается посеять страх в сердцах украинского народа и сделать его жизнь намного тяжелее, поскольку сейчас наступила зима".
- 16 декабря Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Во время воздушной тревоги в некоторых областях Украины сообщили о работе ПВО, по Харькову оккупанты выпустили более 10 ракет по критической инфраструктуре, а в столице - повреждение энергоинфраструктуры.
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