"Белые Ангелы" вывезли из фронтового Нью-Йорка троих осиротевших деток

Об этом информирует Национальная полиция Украины .

"Белые Ангелы" эвакуировали 11-летнюю Яну, 9-летнего Дениса и 7-летнюю Аню.

Дети остались без родителей в зоне боевых действий. На днях умерла мать от внезапной болезни, а отец несколько лет назад.

"Мама, папа, бабушка, дедушка – все наши родные теперь на небе", – рассказала Аня.

Братику и двум сестричкам пришлось пережить потерю самых родных людей и массированные атаки рашистов, ведь в результате вражеских обстрелов поврежден дом.

Фото: Национальная полиция Украины

"Ракета летела и попала прямо в клуб. У нас разрушили потолок, еще окна разбили и дыру в фундаменте сделали. А на огороде яма", - показала 7-летняя девочка.

Денис объясняет, что во время обстрелов дети ложились на кровать и накрывались одеялами: "В подвал мы не лезли, потому что могло просто засыпать".





Фото: Национальная полиция Украины

Полицейские эвакуировали детей из-под огня в поселке Нью-Йорк.

В настоящее время дети находятся на Киевщине в семье своей двоюродной сестры.

Что известно об эвакуации из прифронтовых населенных пунктов

На Донетчине из города Часов Яр, который находится недалеко от Бахмута, эвакуировали всех детей. Последних вывезли 16 марта.

Из села Кизомыс на Херсонщине, которое регулярно обстреливает Россия, 30 апреля эвакуировали всех малышей.

В горячих точках Донбасса, где продолжаются боевые действия, еще остаются дети , чьи родители их скрывают или отказываются уехать. По состоянию на 23 мая эвакуировано 128 детей, дополнительно обнаружено 10.

На сегодняшний день, 30 мая, 1737 человек остаются в Авдеевке. На прошлой неделе из города эвакуировали 10 человек, на прошлой - 15 человек.