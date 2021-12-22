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Белоцерковская ТЭЦ подвергается рейдерским атакам со стороны Инвестохилс Веста

22 декабря, 2021 среда
13:42
Экономика ТЕЦ

ООО "Финансовая компания Инвестохиллс Веста", не являющаяся акционером АО "Белоцерковская теплоэлектроцентраль" (БТЭЦ), благодаря коррумпированным судебным решениям препятствует нормальному функционированию БТЭЦ и в очередной раз пытается вмешаться в его уставную деятельность

В феврале текущего года закончились полномочия руководства БТЭЦ, Правления и Наблюдательного совета этого предприятия. Более того, зафиксирован факт противоправного бездействия существующего Наблюдательного совета БТЭЦ: на место уволенного Главы Правления до сих пор не назначен новый, хотя законом предусмотрен обязательный созыв Наблюдательным советом внеочередного общего собрания акционеров в течение 10 дней. Но переизбрать новый состав Наблюдательного совета и Правление в соответствии с законодательством Украины АО "Белоцерковская теплоэлектроцентраль" не смогла из-за принятого Хозяйственным судом Киевской области запрета, инициированного представителями Инвестохилс Веста.

Так, определением Хозяйственного суда Киевской области (судья Бацуца В.М.) от 20 октября 2021 года акционерам было запрещено принимать решение о прекращении полномочий Наблюдательного совета, Правление, избрание нового состава этих органов. Более того, судья Бацуца В.М. запретил государственным регистраторам совершать любые регистрационные действия, предусмотренные Законом Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований" в отношении Акционерного общества "Белоцерковская теплоэлектроцентраль", даже не касавшиеся собрания 20 октября 2021 года, а вообще любые. Из-за этого запрета, принятого непонятно на каких основаниях, было сорвано законное собрание акционеров и предприятие не может осуществлять свою хозяйственную деятельность.

Другие акционеры предприятия, количество которых составляет более 75%, считают, что такими действиями не только наносится ущерб АО "Белоцерковская теплоэлектроцентраль" и его акционерам, но и создаются предпосылки для рейдерского захвата Белоцерковской ТЭЦ путем доведения ее до банкротства с целью лишить акционеров их имущества, а жителей Белой Церкви и крупные предприятия – теплоснабжение.

Это пощечина судебной системе Украины и безнаказанность судей, которые получают заработную плату из бюджета за счет средств налогоплательщиков, но позволяют себе выносить такие рейдерские решения. Когда в Украине действительно боролись с рейдерством, то за подобные решения увольняли судей. Этот кейс является лакмусом, который проявит искренность намерений действующей власти действительно бороться с рейдерством, совершаемым за счет налогоплательщиков.

Постановлением от 06 декабря 2021 года Северный апелляционный хозяйственный суд отменил определение Хозяйственного суда Киевской области от 20 октября 2021 года и отказал в удовлетворении заявления рейдеров – представителей Инвестохилс Веста об обеспечении иска. В качестве основания отмены указанного определения апелляционный суд отметил, что это определение является вмешательством в деятельность Белоцерковской ТЭЦ, а суд не имеет права вмешиваться в деятельность предприятия. Суд определением разрешил спор по существу но, запретив проводить регистрационные действия, вышел за пределы спора, что недопустимо и несоразмерно с мерами обеспечения иска.

Представители ООО "Финансовая компания Инвестохиллс Веста" снова подали судебные иски в Хозяйственный суд г. Киева, Окружной административный суд г. Киева и Святошинский районный суд г. Киева и пытаются получить решения суда, очень напоминающие уже отмененное определение судьи Бацуцы В.М. и могут помочь рейдерам достичь цели – сорвать акционерное собрание, где более 75% акционеров пытаются избрать необходимые для функционирования Белоцерковской ТЭЦ органы правления. Более того, Святошинский районный суд г.Киева постановил обязать ПАО "Национальный депозитарий Украины" направить сообщение с указанным судебным решением депозитарным учреждениям, на счетах которых учитываются акции БТЭЦ, ходатайство об аресте таких акций и запрете совершения любых действий с указанными ценными бумагами, являющимися грубым вмешательством в хозяйственную деятельность предприятия.

Акционеры Белоцерковской ТЭЦ, инициирующие проведение собрания, приглашают других акционеров принять участие в вышеуказанном собрании акционеров и реализовать свои корпоративные права. Они открыты к диалогу, чтобы на собрании сформировать новый состав органов предприятия и не разрешить довести его до банкротства.

Уважая независимость суда и не ставя под сомнение намерения суда объективно и беспристрастно рассмотреть инициированные рейдерами судебные процессе, акционеры АО "Белоцерковская теплоэлектроцентраль" просят многоуважаемый суд не помогать рейдерам, не вмешиваться в уставную деятельность АО "Билоцерковская теплоэлектроцентраль" и проведение общего собрания акционеров, законным образом назначенного на декабрь 2021 года.

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