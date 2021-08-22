Белорусы жалуются на проблемы с банковскими карточками и банкоматами, - СМИ
В воскресенье, 22 августа 2021 года, стало известно о проблемах с оплатой картой за товары и услуги в разных уголках Беларуси
Также есть информация о сбоях в работе терминалов в магазинах и на заправках, передает Еспресо.TV .
"Кроме неисправностей на АЗС известно о проблемах с приемом карт в минских ТЦ (" Замок ", " Корона " на Кальварийской, " Спектр " на Уручье), метро, банкоматах " Белагропромбанка " по Брестской области", - приводит подробности Nexta .
По данным издания, которое в свою очередь ссылается на сообщения подписчиков и читателей, не работают терминалы "Билорусьбанка".
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