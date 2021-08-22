Белорусы жалуются на проблемы с банковскими карточками и банкоматами, - СМИ

Также есть информация о сбоях в работе терминалов в магазинах и на заправках, передает Еспресо.TV .



"Кроме неисправностей на АЗС известно о проблемах с приемом карт в минских ТЦ (" Замок ", " Корона " на Кальварийской, " Спектр " на Уручье), метро, банкоматах " Белагропромбанка " по Брестской области", - приводит подробности Nexta .



По данным издания, которое в свою очередь ссылается на сообщения подписчиков и читателей, не работают терминалы "Билорусьбанка".



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