Белорусы вернули семье из Бучи кота, которого украли оккупанты. Ехать ему пришлось в Чехию

Об этом сообщает белорусский телеграмм-канал Баста со ссылкой на слова владелицы кота Алены Кукурузки.

Российские захватчики украли кота Макса породы мейн-кун в одной из квартир в Буче и вывезли его в Беларусь, говорится в сообщении.

По словам Кукурузки, ей с маленьким сыном из-за оккупации Бучи пришлось бежать за границу, они остановились в Чехии. Месяц назад в вайбере позвонили из Беларуси и сказали, что нашли кота, у которого на шее был кулон с номером телефона владельцев.

Кот Макс проехал более 300 км от дома и под Гомелем прибился к местным. Там волонтеры сделали ему новый ветеринарный паспорт и передали через Польшу в его семью в Чехию, сообщает портал.

Напомним, Kalush Orchestra презентовал снятый в разрушенных Буче, Ирпене, Бородянке, Гостомеле клип на песню Stefania.

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