Белорусы рассматривают варианты, как сбежать из страны, - руководитель "Белого легиона" Бульба
В Беларуси люди раздумывают над тем, как будут бежать из страны, если режим Лукашенко полноценно вступит в войну против Украины
Об этом общественный деятель, основатель организации "Белый легион" Сергей Бульба рассказал в эфире Еспресо.
"Белорусы рассматривают варианты, как бежать из Беларуси. Размышлений по поводу смены власти на случай полноценного вступления Беларуси в войну я не встречал. На 2020 год к вооруженному сопротивлению были готовы 4,5%. Сейчас среди тех, кто против Лукашенко уже 88% людей понимают, что есть только этот путь, потому что тюрьмы свободно не выпустят. Также идет жесткая поляризация между сторонниками Лукашенко и теми, кто за западный вариант развития", - отметил он.
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