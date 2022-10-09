Об этом общественный деятель, основатель организации "Белый легион" Сергей Бульба рассказал в эфире Еспресо.

"Белорусы рассматривают варианты, как бежать из Беларуси. Размышлений по поводу смены власти на случай полноценного вступления Беларуси в войну я не встречал. На 2020 год к вооруженному сопротивлению были готовы 4,5%. Сейчас среди тех, кто против Лукашенко уже 88% людей понимают, что есть только этот путь, потому что тюрьмы свободно не выпустят. Также идет жесткая поляризация между сторонниками Лукашенко и теми, кто за западный вариант развития", - отметил он.