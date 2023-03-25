Белорусы празднуют День Воли
Как и ежегодно в этот день, 25 марта белорусы всего мира отмечают неофициальный день независимости. Праздник под названием "День Воли" в стране, подвластной самопровозглашённому президенту Александру Лукашенко, запрещен. Его отмечают подпольно, беспрепятственно же это можно делать только за границей
О том, как приобщиться к празднику, белорусам рассказывает специально созданный сайт.
День Воли установлен по случаю образования 25 марта 1918 года Белорусской Народной Республики (БНР).
Однако, как и Украинская Народная Республика, продержаться молодое государственное образование смогло недолго.
Так же как и Украина, суверенная территория Беларуси была разделена между Советским Союзом и Польшей согласно условиям Рижского договора 1921 года.
По случаю праздника сегодня, 25 марта 2023 года, белорусы Польши проводят торжественное пешее шествие по центру Варшавы. Такая же акция проходит и в Гданьске, передает оппозиционный к режиму Лукашенко телеграмм-канал "Баста".
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С приветственным словом к белорусам обратились руководители оппозиции - председатель Объединенного переходного кабинета Светлана Тихановская и командир Белорусского добровольческого полка имени Кастуся Калиновского Вооруженных Сил Украины, чьи бойцы ровно год назад - в День Воли - приняли присягу на верность народу Украины, Денис Прохоров.
Отдельно белорусов поздравило с праздником Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.
В нынешней Беларуси же свободно праздновать 25 марта нельзя.
Как пишет газета "Наша ніва", в Минске кружат бусики ОМОНа и выискивают людей с запрещенными бело-красно-белыми (БКБ) белорусскими национальными флагами.
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