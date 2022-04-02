Белорусы показали, как оккупанты шлют домой посылки с награбленным в Украине

Запись появилась у него в твиттере в субботу, 2 апреля 2022 года, передает Еспресо.TV .



"Российские военные в отделении российской службы экспресс-доставки CDEK в Мозыре отправляют вещи, вероятно, украденные в Россию", - говорится в сообщении.

Мозырь и Хойники – пограничные с Украиной города белорусской Гомельской области.

Оттуда российские войска атакуют суверенную украинскую территорию.

Также сообщается, что военные зашли на почту в Хойниках и поинтересовались возможностью отправки международных посылок."Их спросили, что там будет. Ответили: мобильные телефоны, одежда", – отметил Мотолько со ссылкой на собственные источники.