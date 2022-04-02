Белорусы показали, как оккупанты шлют домой посылки с награбленным в Украине
Белорусский журналист и блоггер Антон Мотолько обнародовал видео из почтового отделения в городе Мозырь (Республика Беларусь)
Запись появилась у него в твиттере в субботу, 2 апреля 2022 года, передает Еспресо.TV .
"Российские военные в отделении российской службы экспресс-доставки CDEK в Мозыре отправляют вещи, вероятно, украденные в Россию", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что военные зашли на почту в Хойниках и поинтересовались возможностью отправки международных посылок.
"Их спросили, что там будет. Ответили: мобильные телефоны, одежда", – отметил Мотолько со ссылкой на собственные источники.
- Мозырь и Хойники – пограничные с Украиной города белорусской Гомельской области.
- Оттуда российские войска атакуют суверенную украинскую территорию.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.36Продажа 32.9
- Актуальное
- Важное