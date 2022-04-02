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Белорусы показали, как оккупанты шлют домой посылки с награбленным в Украине

2 апреля, 2022 суббота
13:00
война с Россией

Белорусский журналист и блоггер Антон Мотолько обнародовал видео из почтового отделения в городе Мозырь (Республика Беларусь)

Запись появилась у него в твиттере в субботу, 2 апреля 2022 года, передает Еспресо.TV .

"Российские военные в отделении российской службы экспресс-доставки CDEK в Мозыре отправляют вещи, вероятно, украденные в Россию", - говорится в сообщении.



Также сообщается, что военные зашли на почту в Хойниках и поинтересовались возможностью отправки международных посылок.

"Их спросили, что там будет. Ответили: мобильные телефоны, одежда", – отметил Мотолько со ссылкой на собственные источники.
  • Мозырь и Хойники – пограничные с Украиной города белорусской Гомельской области.
  • Оттуда российские войска атакуют суверенную украинскую территорию.

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Белорусь
россияне
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