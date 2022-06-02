Белорусы перебрасывают более 50 единиц военной техники в пограничную с Волынью область, - мониторинговая группа "Беларуски Гаюн"
По информации мониторинговой группы "Беларуски Гаюн", отслеживающей перемещение военной техники, в Беларуси перебросили более полусотни единиц военной техники из Гродно в Брестскую область
Видео и данные мониторинговая группа опубликовала в своем телеграмм-канале.
По информации "Беларуски Гаюн", 1 июня в Гродненской области на железнодорожных станциях "Коробчицы" и "Свислочь" продолжалась погрузка техники: 37 единиц БМП (боевых машин пехоты), 5 зенитных комплексов 9К33М3 "Оса", 2 "урала", боевая разведка. машина БРДМ-2, боевой гусеничный тягач БТС-4, 2 единицы оснований для ЗРК "Оса" под тентом. Вся техника принадлежит вооруженным силам Беларуси, на многих машинах был опознавательный знак – красный квадрат.
Сегодня, 2 июня, около восьми часов утра этот эшелон уехал из Гродно. В 10:00 его зафиксировали в Барановичах, а также в аг. Лесной. Через 40 минут в районе агрогородка Доманово Ивацевичского района, а в 11:00 – в г. Ивацевичи, колонна двигалась в направлении Бреста.
По информации мониторинговой группы, большинство этой техники стояло в Хойниках Гомельской области с 7 мая, загружено на эшелон. Ранее ее использовали для укрепления границы с Украиной в Гомельской области. Другую, меньшую часть использовали для усиления границы с Польшей, а теперь также перевозят в направлении Бреста.
- На территории приграничной с Украиной белорусской Брестской области проходят так называемые российско-белорусские учения. При этом воины из РФ относятся к белорусам как будущему пушечному мясу.
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