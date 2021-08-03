"Белорусы не могут быть в безопасности даже за границей": Тихановская прокомментировала смерть Шишова

Об этом говорится в Telegram-канале Тихановской.

"Белорусы не могут быть в безопасности даже за рубежом, пока есть те, кто пытается мстить им и прятать правду, избавляясь от свидетелей. Виталий Шишов помогал белорусам - и его нашли повешенным, как когда-то Никиту Кривцова. Но это произошло на территории другой страны. Как и захват заложников, который произошел на борту самолета другой страны. Как и попытка принудительно вывезти нелояльную спортсменку в Беларусь с территории другой страны ", - отметила Тихановская.

Она выразила соболезнования родным и близким Виталия Шишова.

"Я выражаю соболезнования родным и близким Виталия Шишова. Благодарю Украину за открытие уголовного дела и готовность достучаться до правды", - добавила Тихановская.