"Белорусы не могут быть в безопасности даже за границей": Тихановская прокомментировала смерть Шишова
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прокомментировала смерть одного из основателей Белорусского дома в Украине Виталия Шишова
Об этом говорится в Telegram-канале Тихановской.
"Белорусы не могут быть в безопасности даже за рубежом, пока есть те, кто пытается мстить им и прятать правду, избавляясь от свидетелей. Виталий Шишов помогал белорусам - и его нашли повешенным, как когда-то Никиту Кривцова. Но это произошло на территории другой страны. Как и захват заложников, который произошел на борту самолета другой страны. Как и попытка принудительно вывезти нелояльную спортсменку в Беларусь с территории другой страны ", - отметила Тихановская.
Она выразила соболезнования родным и близким Виталия Шишова.
"Я выражаю соболезнования родным и близким Виталия Шишова. Благодарю Украину за открытие уголовного дела и готовность достучаться до правды", - добавила Тихановская.
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