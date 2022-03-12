Белорусы не хотят идти на войну в Украину, поэтому их убеждают в военных атаках, — политолог Виктор Уколов

"Что больше, белорусская армия слаба. Однако если Беларусь зайдет в Украину, это все равно создаст проблемы, ведь произойдет распыление сил", - сказал он в эфире Espreso.TV.



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Уколов добавил: "Есть несколько причин, почему белорусы не хотят воевать с украинцами. Во-первых, отношения между украинцами и белорусами сложились более дружественными, чем с россиянами. Во-вторых, белорусы просто боятся идти сюда из-за 12 тыс. убитых оккупантов. Часть из раненых оккупантов переходит через Беларусь и это также невозможно скрыть. Скорее всего, белорусов будут использовать как пушечное мясо. Потому что после прямого столкновения с ВСУ российская армия теперь абсолютно избегает такого контакта".



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Политолог также отметил: "Когда-то российская пропаганда говорила о спецоперации "принуждения к миру", в данном случае, пользуясь их терминологией, состоялась операция принуждения Беларуси к войне с Украиной. Прежде всего это означает, что белорусы не хотят воевать с украинцами, иначе такая спецоперация была бы лишней".

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