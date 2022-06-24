Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук.

На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений.

"На территории Республики Беларусь отмечается наращивание системы инженерно-фортификационного оборудования оборонных позиций в приграничных с Украиной и странами Европейского Союза районах", - говорится в сообщении.

Полное сведение Генштаба по состоянию на 24 июня читайте здесь.

22 июня Минобороны Беларуси сообщило, что начались мобилизационные учения в Гомельской области, граничащей с Украиной.

В тот же день начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Белоруссия сейчас не готова к военной атаке на Украину.

По состоянию на 23 июня в Гомельской области белорусские военные проводили мобилизационные учения. Силы спецопераций страны также проводили обучение с российскими инструкторами, где уделялось внимание ведению диверсионно-разведывательной деятельности.

В тот же день белорусская журналистка Наталья Радина сказала, что угроза наступления на Украину с севера остается, ведь в Беларуси по-прежнему присутствуют российские войска, а в Гомельской и Брестской областях проходит мобилизация.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb