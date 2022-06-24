Белорусы нарастили системы инженерно-фортификационного оборудования позиций в приграничных с Украиной и ЕС районах
Войска Беларуси нарастили системы инженерно-фортификационного оборудования оборонных позиций в приграничных с Украиной и странами Евросоюза районах
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук.
На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений.
"На территории Республики Беларусь отмечается наращивание системы инженерно-фортификационного оборудования оборонных позиций в приграничных с Украиной и странами Европейского Союза районах", - говорится в сообщении.
Полное сведение Генштаба по состоянию на 24 июня читайте здесь.
- 22 июня Минобороны Беларуси сообщило, что начались мобилизационные учения в Гомельской области, граничащей с Украиной.
- В тот же день начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Белоруссия сейчас не готова к военной атаке на Украину.
- По состоянию на 23 июня в Гомельской области белорусские военные проводили мобилизационные учения. Силы спецопераций страны также проводили обучение с российскими инструкторами, где уделялось внимание ведению диверсионно-разведывательной деятельности.
- В тот же день белорусская журналистка Наталья Радина сказала, что угроза наступления на Украину с севера остается, ведь в Беларуси по-прежнему присутствуют российские войска, а в Гомельской и Брестской областях проходит мобилизация.
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